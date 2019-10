Legenda razreda superbike izziva Marqueza: Ne vem, če bi me lahko ustavil

Jonathan Rea je v pogovoru za Corriere dello Sportdejal, da bi bil Marc Marquez"dobrodošel" v razredu superbike, pohvalil pa je "talent in miselnost" novega (starega) svetovnega prvaka motoGP, ki je zdaj nanizal štiri zaporedne naslove v svojem razredu.

"Nisem nepremagljiv, a ne vem, če bi Marquez lahko ustavil moj niz naslovov. Gotovo bi se borila pri vrhu, to je gotovo. Lahko zamenjaš tekmovanje, motocikle, gume, toda talent in miselnost Marqueza ne izgineta," je za italijanski športni časnik povedal Rea, ki dirka s kawasakijem.

Skupna točka z Marquezom tudi Camp Nou

Tudi Severni Irec je nekoč že dirkal v kraljevem razredu svetovnega motociklizma (2012), ko je bil tako kot Marquez dirkač tovarne Honda. Odpeljal je sicer le dve dirki, ko je bil Marquez še v moto2.

"V tem obdobju moje kariere raje ostanem v razredu superbike, a če bi se Kawasaki odločil osredotočiti na ta projekt, potem da ‒rade volje sodelujem. Zaenkrat imava z Marquezom le eno skupno točko, poleg naslovov svetovnega prvaka: tudi jaz navijam za Barcelono,"je nadaljeval 32-letnik.

Občuduje Rossijev dolgoletni dirkaški staž

Navija tudi za legendo motociklizma, Italijana Valentina Rossija, in priznava, da je Španec Alvaro Bautistav letošnji sezoni izkazal kot njegov daleč najresnejši tekmec v zadnjih letih, a je nato vse od dirke v Misanu močno popustil.

"Tisoč razlogov je, zakaj občudujem Valentina, med njimi je njegov dolg staž, ki je mešanica vztrajnosti in odločnosti," je še povedal Rea. "Bautista? Najmočnejši tekmec je. Zakaj? Takoj, ko je prišel v superbike, je prvo dirko dobil s 15 sekundami prednosti. Težko pa je razumeti, kaj se mu je zgodilo na psihološki ravni (od dirke v Misanu naprej, op. a.), saj v prvih štirih dirkaških koncih tedna ni storil nobene napake. Ducati je bil neverjeten. Še vedno menim, da bo ducati referenca v superbiku. A to je dobro: zaradi tega se naši inženirji izboljšujejo in to izboljšuje tudi kawasakije."