Ameriška legenda o Marquezu in tekmecih: Nima jih. Je svoj edini nasprotnik

Nekdanji dirkač Suzukija in svetovni prvak leta 1993 Kevin Schwantz meni, da je Marc Marquez korak pred vsemi. "Ne vidim nobenega, ki bi mu bil kos. Marc je sam sebi nasprotnik. Drugih ni," je bil v pogovoru za Corriere dello Sport zelo neposreden legendarni Američan, ki je imel zaradi svoje prepoznavne in brezkompromisne vožnje številne oboževalce na vseh celinah.

"Marquez je po mojem mnenju edini pravi favorit za naslov svetovnega prvaka," trdi Schwantz in tako napoveduje že osmi Špančev naslov prvaka. "Je izredno hiter. Veliko hitrejši od konkurentov. Je korak pred vsemi, a v isti sapi mu mora biti dirka iz Austina veliko opozorilo, da mora biti na vsaki tekmi maksimalno zbran. Je hiter, veliko hitrejši od vseh, a hkrati tu in tam preveč lahkomiseln," je še opazil 54-letni Američan, ki se pred italijanskimi novinarji seveda ni mogel izogniti vprašanjem o Valentinu Rossiju. "Italijanu lahko uspe lepa sezona z zavidljivim številom zbranih točk, a v boj za naslov svetovnega prvaka se po mojem ne bo vključil. Je pa opazno, da je iz sezone v sezono bolj "pameten" na motociklu in nekatere stvari s pridom usmerja v svoj prid. Pričakujem, da bo mešal štrene najboljšim, menim pa da je Andrea Dovizioso večja nevarnost za Marca Marqueza. Rossiju napovedujem tretje mesto v skupnem seštevku. Italijanu pa seveda kapo dol. Dela stvari, ki so komaj mogoče."