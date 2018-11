Legendarni Američani o Rossiju: MotoGP je njegova žena

Valentino Rossi je bil na zadnji dirki v Maleziji izjemno blizu prvi zmago po lanskem juliju, ko je konkurenco pokoril v Assnu na Nizozemskem. A napaka štiri kroge pred koncem, je dirkaškemu doktorju preprečila še 116. zmago v svetovnem prvenstvu. Italijanu tako ostane zgolj še dirka za VN Valencie, da prekine post brez zmage, če mu ne uspe, pa bo šele tretjič v karieri sezono končal brez zmage met elito. Vsaj enkrat je zmagal namreč v prav vsaki sezoni v elitnem razredu, razen v letih 2011 in 2012, ko je bil član Ducatija. Še dalj časa kot na zmago, pa devetkratni svetovni prvak čaka na nov naslov. Zadnjega je osvojil v sezoni 2009 in vse bolj se zdi verjetno, da bo kariero končal brez tako želenega desetega naslova prvaka. Kljub nekoliko slabšim sezonam v zadnjih letih, pa so legendarni ameriški dirkači prepričani, da je Rossi (vsaj zaenkrat) najboljši dirkač vseh časov, pa čeprav ima kar šest naslovov manj od legendarnega Giacoma Agostinija.

"Ko sedim doma na kavču in ga gledam, si rečem, pa saj izgleda enostavno, tudi jaz bi to lahko počel. A ne Valentino, on ne more sedeti na kavču. Neverjetno, kaj počne pri svojih letih in mislim, da nihče ne želi, da bi kadarkoli končal kariero," je o 39-letnem Italijanu spregovoril nekdanji dirkač in svetovni prvak Kenny Robertsmlajši. "MotoGP je njegova žena in res neverjetno je gledati, kaj prikazuje iz dirke v dirko. Vedno ima nasmeh na obrazu. Nikoli ne dovoli, da bi ga slabši rezultati potrli in to je najbolj pomembno v tem športu," pa pristavi Wayne Rainey, ki je v svoji karieri osvojil tri naslove v elitnem motociklističnem razredu. "Rossija ne moreš primerjati z nikomer. Nihče ni tak kot Valentino. Vsi trenutni dirkači so dobri in dosegajo vrhunske rezultate, a karkoli bodo dosegli, nihče iz med njih ne bo nikoli naslednji Valentino Rossi," pa je pristavil Kenny Robertsstarejši. "Nekaj je našel, da lahko nadaljuje z dirkanjem, nekaj ga motivira. Koledar razreda motoGP je izjemno naporen in dolg in neverjetno ga je videti še vedno pri vrhu po vseh teh letih. Še bolj neverjetno je to, kako se uspe pripraviti na sezono. Potrebno je veliko odrekanja, veliko treninga, a on vselej poišče način, da mu to uspe. On je deloholik. Pravi, da bi rad dirkal še dve sezoni, prepričan sem, da bo tudi v tem času konkurenčen za sam vrh," pa je dodal še legendarni Kevin Schwantz. Seveda pa sploh ni nujno, da bo dirkaški doktor s kariero zaključil čez dve sezoni. Takrat mu zgolj poteče pogodba z Yamaho in že sam je večkrat dejal, da niti sam ne ve, kdaj bo nehal. A to trenutno ni v njegovih mislih, trenutno razmišlja zgolj o naslednji dirki in ta je na sporedu že ta konec tedna v Valencii. Tisti Valencii, kjer so se v bogati karieri, zanj končale sanje o dveh naslovih prvaka.