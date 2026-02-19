Naslovnica
MotoGP

Legendarni Phillip Island se poslavlja, motoGP na novo prizorišče

Phillip Island, 19. 02. 2026 07.40

Avtor:
STA
Phillip Island je bil stalnica na koledarju motoGP.

Dirke motoGP v Avstraliji bodo od leta 2027 potekala na novi lokaciji. Phillip Island bo letos po skoraj treh desetletjih gostil zadnjo dirko, nato pa se bo karavana leta 2027 preselila na cestno dirkališče v Adelaidi.

Dogodek se od leta 1997 odvija na slikovitem in pogosto vetrovnem obalnem dirkališču, približno dve uri od Melbourna, vendar bo pogodba za prirejanje dirk letos potekla.

Promotor MotoGP Sports Entertainment, prej znan kot Dorna, je želel razširiti privlačnost tekmovanja in dirko preseliti v melbournski Albert Park, ki v začetku marca gosti uvodno dirko sezone avtomobilističnega svetovnega prvenstva v formuli 1.

Vendar je bila vlada zvezne države Viktorija neomajna, da dirka ostane na "ikoničnem in zelo priljubljenem" Phillip Islandu, saj predstavlja veliko spodbudo za lokalno gospodarstvo, ko se vsako leto na tem dirkališču zbere več kot 90.000 ljubiteljev motociklističnega športa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prva mestna dirka v zgodovini

Ker so pogajanja zašla v slepo ulico, je posredovala vlada Južne Avstralije in si zagotovila dirko za šest let od leta 2027 v Adelaidi. Šlo bo za prvo tekmovanje v motoGP, ki bo potekalo v središču mesta.

"Prihod motoGP v Adelaide pomeni pomemben mejnik v razvoju našega prvenstva," je dejal glavni športni direktor motoGP Carlos Ezpeleta.

"To mesto ima svetovni sloves gostitelja velikih športnih dogodkov, priložnost za načrtovanje namensko zgrajenega dirkališča na mestnih ulicah pa je nekaj resnično edinstvenega v našem športu."

Phillip Island je bil stalnica na koledarju motoGP.
Phillip Island je bil stalnica na koledarju motoGP.
FOTO: Profimedia

 

Premier Južne Avstralije Peter Malinauskas je to označil za "velik uspeh" za Adelaide. "Podpiramo velike dogodke, ki prinašajo močan gospodarski donos, in motoGP počne prav to," je dejal. "MotoGP raste po vsem svetu z rekordno hitrostjo - in Adelaide bo zdaj ključni del te zgodbe o rasti."

Adelaide je prej gostil veliko nagrado Avstralije v formuli 1, dokler leta 1995 ni izgubil proti Melbournu.



Martin se v sezoni 2027 vidi pri Yamahi skupaj z Bagnaio

