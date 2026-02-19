Legendarni Phillip Island se poslavlja, motoGP na novo prizorišče

Dogodek se od leta 1997 odvija na slikovitem in pogosto vetrovnem obalnem dirkališču, približno dve uri od Melbourna, vendar bo pogodba za prirejanje dirk letos potekla.

Promotor MotoGP Sports Entertainment, prej znan kot Dorna, je želel razširiti privlačnost tekmovanja in dirko preseliti v melbournski Albert Park, ki v začetku marca gosti uvodno dirko sezone avtomobilističnega svetovnega prvenstva v formuli 1.

Vendar je bila vlada zvezne države Viktorija neomajna, da dirka ostane na "ikoničnem in zelo priljubljenem" Phillip Islandu, saj predstavlja veliko spodbudo za lokalno gospodarstvo, ko se vsako leto na tem dirkališču zbere več kot 90.000 ljubiteljev motociklističnega športa.