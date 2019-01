Legendarni Rainey ima zanimivo mnenje: Pod pritiskom je Marquez in ne Lorenzo

Odkar je postal član Honde, je Lorenzo v javnosti že večkrat spregovoril o razlikah med obema motocikloma. Večkrat je izpostavil, da je z Ducatijem zelo težko dirkati in da je Honda povsem drugačen motocikel, na katerem so po njegovih besedah že od prvega dne počuti odlično. Prav zaradi tega ljubitelji motociklizma z nestrpnostjo čakajo na začetek nove sezone, da vidijo, ali je Lorenzo sposoben premagati Marca Marqueza na njegovem motociklu. Majorčan je sicer pred dnevi dejal, da v prvi sezoni sebe ne vidi v ožjem krogu za naslov svetovnega prvaka, predvsem zaradi težav s poškodbami, ki jih je staknil ob koncu lanske sezone in tudi zaradi tega, da se bo verjetno v prvi sezoni še privajal na nov motocikel.

Jorge Lorenzo se je sredi lanske sezone odločil, da ne bo podaljšal pogodbe z Ducatijem in si je nov izziv poiskal pri serijskih prvakih elitnega razreda motoGP - moštvu Repsol Honda. Petkratni svetovni prvak je sicer v dveh letih, ki jih je preživel pri italijanskem proizvajalcu motociklov, trikrat zmagal, a to avanturo bo vseeno lahko označil kot neuspešno. Predvsem zaradi prve sezone, v kateri se nikakor ni znašel na rdečem motociklu in je v celotni sezoni zgolj dvakrat stopil na oder za zmagovalce.

Lorenzo je predvidljiv

"Je pa potrebno povedati, da je Lorenzo zelo predvidljiv dirkač. On med dirko ne tvega veliko in večino časa dirka tako, da bo zagledal karirasto zastavo. Če bo spremenil to in na dirkah vršil pritisk na Marqueza, bo slednji delal napake in to je dobro za Lorenza. Prepričan sem, da je pod večjim pritiskom Marquez kot Lorenzo. To je Marquezov motor in Honda je Marquezovo moštvo in predstavljajte si, da ga Jorge premaga. To je velik pritisk," nadaljuje Rainey, ki je sicer celotno kariero nastopal za moštvo yamahe.

"Če bo Lorenzo tretji ali četrti, bo po dirki dejal, da se še privaja na nov motocikel. Toda kljub temu sem prepričan, da bo Lorenzo želel zmagati že na prvi dirki in vsem dokazati, da misli resno," še doda Rainey, ki tudi doda, da bo letošnja sezona ena najbolj zanimivih v zadnjih letih.

Samo Marquez lahko premaga Marqueza

"Če bo Marquez v prihajajoči sezoni znova dvajsetkrat padel, potem bo najverjetneje premagal sam sebe. Če delaš tovrstne napake, potem možnosti za naslov niso na tvoji strani. Upam, da Marquez poišče slog vožnje, ki mu bo omogočal, da bo bolj konstanten in manj časa na tleh. Ni dobro za njegovo zdravje, da tolikokrat pade. Sedaj je še mlad in ne čudi, a hitro ga lahko to dohiti in bo nato imel težave," je še iskreno povedal Rainey, ki je zaradi nesreče leta 1993, ko je padel v Misanu, ostal paraliziran od pasu navzdol. Nova sezona se sicer začne 10. marca v Katarju, še prej pa dirkače čakajo testiranja v Sepangu, kjer bo že bolj jasno, ali Lorenzu Honda res odgovarja.