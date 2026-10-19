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MotoGP

Letos za razred boljši od vseh, a MotoGP je nekaj čisto drugega

Ljubljana, 19. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Nicolo Bulega

Za Nicolojem Bulego je zgodovinska sezona v razredu Superbike. Italijan je na poti do končne zmage podrl skoraj vse rekorde, ki se jih je dalo podreti, in tako svet motošporta dodobra opozoril nase. Bulego prihodnjo sezono čaka velik preskok v kraljevi razred MotoGP, kjer bo zastopal ekipo legendarnega Valentina Rossija.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

Nicolo Bulega se je karavani Superbike pridružil pred dvema letoma in takoj pokazal, za kako nadobudnega dirkača gre. Svoji prvi dve sezoni je odlično kljuboval nezaustavljivemu Topraku Razgatliogluju, ki je Italijana sicer na koncu venomer prehitel do končnega naslova, a vsem je bilo jasno, da gledajo nekaj posebnega. Turek je letos zapustil paddock in se preselil med dirkaško elito, kar je Bulegi na stežaj odprlo vrata do dominacije, 27-letnik je ponujeno priložnost sprejel z odprtimi rokami.

Ni pa je samo sprejel. Popolnoma je odpihnil konkurenco in uprizoril najboljšo sezono v zgodovini tega razreda. Italijan je slavil na kar 32 dirkah in tako podrl rekord, ki ga je prej v rokah držal Alvaro Bautista. Španec je v sezoni 2023 slavil 27-krat. Bulega nikoli ni bil slabši kot drugi, povozil pa je tudi točkovni rekord, ki je od leta 2019 pripadal Jonathanu Reaju (663), Italijan, ki je zastopal ekipo Aruba.it Racing - Ducati, pa jih je zbral neverjetnih 689.

Valentino Rossi
Valentino Rossi
FOTO: Profimedia

Bulega bo zdaj storil edini logični naslednji korak. V prihodnji sezoni bo dirkal med elito. V razredu MotoGP bo zastopal barve ekipe legendarnega Valentina Rossija (VR46). Morda največji dirkač vseh časov se dobro zaveda, kakšen biser se pridružuje njegovemu kolektivu, a je rojaku pred velikim preskokom namenil tudi jasno sporočilo: "Čestitam za uspeh. Zdaj se osredotoči na preizkušnje, ki te čakajo. Naslednje leto svojega imena ne boš več vedno videval na prvem mestu," je razkril Bulega.

"Letošnji uspehi so me odpeljali v svet, ki ni resničen. V MotoGP-ju bom dirkal s popolnoma drugačno miselnostjo. Zavedam se, da se bom moral znova dokazati. Nimam nobenih pričakovanj, kot jih nisem imel v prvem letu v razredu Superbike," je bil po potrditvi naslova v Italiji prizemljen Bulega.

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