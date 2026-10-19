Letos za razred boljši od vseh, a MotoGP je nekaj čisto drugega

Nicolo Bulega se je karavani Superbike pridružil pred dvema letoma in takoj pokazal, za kako nadobudnega dirkača gre. Svoji prvi dve sezoni je odlično kljuboval nezaustavljivemu Topraku Razgatliogluju, ki je Italijana sicer na koncu venomer prehitel do končnega naslova, a vsem je bilo jasno, da gledajo nekaj posebnega. Turek je letos zapustil paddock in se preselil med dirkaško elito, kar je Bulegi na stežaj odprlo vrata do dominacije, 27-letnik je ponujeno priložnost sprejel z odprtimi rokami.

Ni pa je samo sprejel. Popolnoma je odpihnil konkurenco in uprizoril najboljšo sezono v zgodovini tega razreda. Italijan je slavil na kar 32 dirkah in tako podrl rekord, ki ga je prej v rokah držal Alvaro Bautista. Španec je v sezoni 2023 slavil 27-krat. Bulega nikoli ni bil slabši kot drugi, povozil pa je tudi točkovni rekord, ki je od leta 2019 pripadal Jonathanu Reaju (663), Italijan, ki je zastopal ekipo Aruba.it Racing - Ducati, pa jih je zbral neverjetnih 689.