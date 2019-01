Letošnja se še ni niti začela, pa Ducati že pogleduje proti naslednji

Ducati želi storiti vse, da bi v elitnem motociklističnem razredu znova stopil na prestol. Rdeči iz Bologne so namreč zadnji in hkrati edini naslov osvojili leta 2007, ko je konkurenco med elito pokoril Casey Stoner. V zadnjih dveh sezonah so bili vselej blizu, a vseeno še kar daleč. V sezoni 2017 je bil Andrea Doviziosovse do zadnje dirke v Valencii še v igri za naslov, a je padel in naslov je končal v rokah Marca Marqueza. Tudi minulo sezono je Dovi končal na drugem mestu, a tokrat ni bil tako blizu, saj je Marc naslov osvojil že v Motegiju. Je pa Italijan slavil na štirih dirkah, ter še petkrat stal na odru za zmagovalce in med sezono večkrat potrdil, da je njihov motocikel sedaj konkurenčen že (skoraj) na vseh dirkališčih in ne zgolj na določenih. Da je Ducati eden najboljših, če ne celo najboljši motocikel v razredu motoGP, je s tremi zmagami potrdil še Jorge Lorenzo, ki je na koncu sezone vseeno zapustil italijansko moštvo in se preselil k Hondi. Španca je tako zamenjal Danilo Petrucci, ki sicer še nima zmage med elito. Petrux je podpisal zgolj enoletno pogodbo s tovarniškim moštvom in mnogi, ki motociklistično svetovno prvenstvo spremljalo že desetletja, so prepričani, da bo leta 2020 na ducatijevem motociklu sedel že nekdo drug. Dovizioso pa ima za razliko od rojaka pogodbo, veljavno tudi še za celotno sezono 2020.

"Spremljali bomo rezultate Petruccija, Jacka Millerjain Francesca Bagnaia, ter se na podlagi tega odločili, kdo bo zasedel drugi sedež za sezono 2020. Vsi trije so ducatijevi dirkači in vsi trije imajo povsem enake možnosti, da se preizkusijo na tovarniškem motociklu. Res imamo tri odlične kandidate za sezono 2020," je pred predstavitvijo novega motocikla dejal športni direktor moštva Paolo Ciabatti. Miller je pri 24 letih že izjemno izkušen dirkač med elito in se lahko pohvali tudi z zmago, ki jo je v kaotičnih vremenskih razmerah dosegel leta 2016 na dirki za VN Nizozemske v Assnu. Na drugi strani pa je Bagnaia novinec, ki bo letos prvič dirkal med elito. Je pa Italijan izjemno talentiran dirkač, ki je nenazadnje aktualni prvak razreda moto2. "Za Peccom je izjemna sezona v razredu moto2. Z njim smo podpisali pogodbo že januarja lani in smo s tem veliko tvegali, a zavedali smo se, da delamo naložbo za prihodnost. Vemo, da smo se pravilno odločili. Krstna sezona v motoGP je vselej izjemno zahtevna, ampak prepričan sem, da se bo zelo hitro učil, sploh zaradi tega, ker ima v moštvu odličnega dirkača, kot je Jack," o mladem Italijanu, ki je član slovite akademije Valentina Rossija, še doda Ciabatti.