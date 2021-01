Livio Suppo: Vrnitev v motoGP? Če bi klical Suzuki ...

Mediji z Apeninskega polotoka niso sedeli križem rok in na njegovo mesto že "ustoličujejo" nikogar drugega kot Livia Suppa . Nekdanji šef Hondine in Ducatijeve ekipe si je sicer pred časom vzel odmor za nedoločen čas, a je v pogovoru za Corriere Dello Sport milo rečeno namignil, da bi se z veseljem vrnil. Sploh če bi prejel klic iz Suzukijeve garaže. " Če bi me poklicali vodilni možje Suzukija, bi pozorno prisluhnil. Kaj več v tem trenutku ne želim povedati, " je bil kar malce skrivnosten ob vprašanju Livio Suppo, ki se zaveda, da po (nenadejanem) odhodu Davideja Brivia Suzuki pospešeno išče (enakovredno) zamenjavo.

Osvojil šest naslovov

Nekdanji šef Honde in Ducatija je seveda zelo znano in priznano ime v svetu motociklizma. Livio Suppo je s Hondo še v času Marca Marqueza dosegel pet naslovov svetovnega prvaka, kot šef Ducatija pa se je veselil enega, takrat, ko je za rdeče dirkal Avstralec Casey Stoner. "MotoGP je bil zame vrsto let način življenja in nikoli se ne moreš povsem odvaditi od ritma, ki te je spremljal toliko časa, pa tudi od športa, ki ti je v življenju toliko dal. Verjamem, da bi hitro spet 'padel noter'," je za Corriere Dello Sport povedal Livio Suppo. "Lahko le še enkrat poudarim, da bi me veselil Suzukijev klic in da bi tudi dobro premislil, kako in kaj. Nastavki so odlični, ekipa ima velik potencial. Lahko bi naredili velike stvari."