Lorenzo v Le Mansu videl napredek: Bližje sem najboljšim, potrpljenje se je izplačalo

Jorge Lorenzo je ob prihodu s Hondo podpisal dveletno pogodbo. V taboru te japonsko-španske ekipe so trenutno nezadovoljni z dosežki nekdanjega svetovnega prvaka, po nekaterih informacijah celo razmišljajo o prekinitvi pogodbe. Tudi enajsto mesto na zadnji dirki ekipo Repsol Honde ni spravilo v delirij. Zanimivo pa, da je bil z izkupičkom na dirkališču Bugatti precej bolj zadovoljen Lorenzo. Videl je premike v pravo smer.

Jorge Lorenzo FOTO: motoGP

Španec Jorge Lorenzo je bil v Le Mansu spet daleč od najboljših, daleč od tistih, ki so dirkali v ospredju, a to 32-letnega Majorčana ni potrlo. Nasprotno, Lorenzo je na dirkališču Bugatti videl veliko dobrih stvari. "Napredujemo, to je najvažneje," je za madridski ASpovedal nekdanji petkratni svetovni motociklistični prvak, ki v tej sezoni, po prihodu k ekipi Repsol Honda, tava nekje v ozadju.

Po petih od 19 dirk sezone ima Marc Marquez 95 točk, osem več kot Andrea Dovizioso in 20 več kot Alex Rins, ki v Le Mansu ni uspel priti višje od desetega mesta. Legendarni Italijan Valentino Rossi je bil v Franciji peti, v skupnem seštevku pa ostaja na četrtem mestu.

A očitno le vidi luč v tunelu. Vsaj po dirki za VN Francije. "Naša absolutna hitrost je bila visoka. Gradili bomo na tem. Iz kroga v krog se mi je zdelo, da sem bližje konkurenci. Dobro je to vedeti," je madridskemu časniku še dejal Lorenzo. "Seveda nam še nekaj manjka do najhitrejših, to pove tudi končno enajsto mesto v Le Mansu, toda naredili smo korak naprej in to je najpomembneje." Zadetek v polno so bile, po mnenju izkušenega Majorčana, testiranja po VN Španije. "Ostali smo v Jerezu in preizkušali nekatere novosti. Poigravali smo se z nastavitvami in prišli do pozitivnih rešitev. Nekaj od tega smo že pokazali na VN Francije, preostali del napredka pa bomo, upam, pokazali v Mugellu," je AS-u še zaupal Lorenzo.





Jorge Lorenzo ima podpisano dveletno pogodbo s Hondo, toda v taboru špansko-japonske ekipe razmišljajo tudi o prekinitvi sodelovanja, če se bodo slabi rezultati nadaljevali. FOTO: motoGP

Španec je napredek videl tudi na nedeljski dirki, ko se je z "ramo ob rami" meril s konkurenti.

Rezultati Lorenza v letošnji sezoni so 13. mesto v Katarju, kjer je dvakrat padel že na treningih in nato vseeno dirkal poškodovan, 12. mesto v Argentini, kjer je na štartu nehote prižgal omejevalnik hitrosti in padel na zadnje mesto, odstop v Austinu (okvara motocikla na 10. mestu), 12. mesto v Jerezu in nazadnje 11. mesto na VN Francije.

"Uspel sem se boriti in biti povsem enakovreden z nekaterimi hitrimi dirkači. Franco Morbidellise ni odpeljal naprej, na začetku dirke sem se uspešno udaril tudi z dirkačema Ducatija, ob koncu pa še z Alexom Rinsom, ki je običajni precej hitrejši. Primerjave z omenjenimi so potrdile naš napredek. Prvič sem bil pred Takaakijem Nakagamijem. Resda Japonec nima letošnjega motocikla, toda Hondo pozna precej bolje kot jaz." Spomnimo, pred VN Francije naj bi bil Lorenzo še pod dodatnim pritiskom, saj so iz Hondine garaže kapljale informacije o velikem nezadovoljstvu in celo možnosti predčasne prekinitve sodelovanja. Po Le Mansu so te govorice in špekulacije (začasno) utihnile. "Honda naj bi razmišljala o tem, da bi ga odstranila z motocikla, če ne bo izboljšal rezultatov. In nihče ne more biti presenečen nad tem, glede na to, kako slabo se je prilagodil na isti motocikel, s katerim Marc Marquez vodi," je takrat poročal AS. V zadnjih dneh naj bi se šef ekipe Alberto Puigmalce ohladil in ne zagovarja za vsako ceno teze, da se Lorenzu pokažejo vrata. "A vsak nov neuspeh na dirki bo Lorenzu vnovič otežil življenje pri Hondi," zaključuje AS.