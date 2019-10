Lorenzo dosegel dno: Mučil sem se na vse mogoče načine

Za dirkače razreda motoGP ni premora, po avstralski dirki je po na sporedu že nova preizkušnja, VN Malezije. Med tistimi razočaranimi, ne le po VN Avstralije, temveč kar nad celotno sezono, je nekdanji svetovni prvak Jorge Lorenzo, ki mu nikakor ne gre. Španec je priznal, da se je tudi "tam spodaj" mučil in da mu prav nič ne gre od rok, zabeležil je najslabši izid sezone.

Od Jorgeja Lorenza so pri Hondi pričakovali veliko, a se zaenkrat veliki obeti še niso uresničili. Še slabše, nekdanji svetovni prvak v razedu motoGP je zelo daleč od vrhunskih izidov in časov, saj mu prav nič ne gre od rok. Dirka za VN Avstralije je bila pravzaprav dno, kar se tiče sezone in uvrstitev. Španec je dirko na Phillip Islandu končal na zadnjem mestu med uvrščenimi dirkači in to z astronomskim zaostankom za zmagovalcem in moštvenim kolegomMarcom Marquezom. Za svetonvim prvakom je zaostal kar minuto in šest sekund, kar je verjetno eden od njegovih (ne)slavnih rekordov.

Jorge Lorenzo FOTO: motoGP

Mesto pred njim, na predzadnjem mestu, je bil Hafizh Syahrin, ki je za Marquezom recimo tudi zaostal veliko, dobrih 44 sekund."Mučil sem se na vse mogoče načine. Seveda sem pričakoval, da bom imel težave. Želiš si, da bi se stvari spremenile in upaš, da boš hiter, a se to ni zgodilo. Že po prvem treningu sem videl, da sem daleč od najhitrejših, veter in mraz pa sta še poslabšala situacijo," je povedal 32-letni dirkač."Mučil sem se vse mogoče načine, psihično, pa kar se tiče hitrosti in tudi samozaupanja. To je še slabše kot v Assnu (na treningu je padel in si zlomil dve vretenci, op.p.), ampak to je realnost. Nisem imel ritma, nisem imel oprijema, tudi pri zaviranju so bile težave, veliko je bilo vibracij,"je še dejal Španec. "V Sepangu bom upam na nivoju, kot je bilo zadnjih deset krogov v Motegiju. Mislim, da bo v Maleziji v normalnih pogojih boljše, a bomo videli. Nismo imeli tehničnih težav, to ni izgovor, manjka pa samozavesti in pomanjkanje dobrih rezultatov," je še dodal Majorčan.

Jorge Lorenzo FOTO: motoGP