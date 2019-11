Lorenzo: Podaljšanje pogodbe? Vse je odvisno od mene

Jorge Lorenzo že nekaj sezona tava v ozadju in je le še bleda senca nekdanjega svetovnega motociklističnega prvaka. Letošnja sezona je (tudi) za v pozabo in 33-letni Majorčan že komaj čaka, da se vse skupaj konča in da se začne pripravljati za naslednjo, ki bo iztekajoča, kar se tiče njegove pogodbe s Hondo. "Ne vidim razloga, da ne bi podaljšali sodelovanja. Seveda, če bodo rezultati takšni, da bom imel dobro pogajalsko izhodišče. V nasprotnem se bomo poslovili."

Pogodba s Hondo ga veže do konca sezone 2020. FOTO: motoGP

Od Jorgeja Lorenza so pri Hondi pričakovali veliko, a se obeti v tej sezoni niso uresničili. Še slabše, nekdanji 33-letni svetovni prvak v razredu motoGP je zelo daleč od vrhunskih izidov in časov, saj mu prav nič ne gre od rok. Dno, kar se tiče sezone in uvrstitev, je bila VN Avstralije. Španec je preizkušnjo na Phillip Islandu končal na zadnjem mestu med uvrščenimi dirkači in to z astronomskim zaostankom za zmagovalcem in moštvenim kolegom Marcom Marquezom. Za svetovnim prvakom je zaostal kar minuto in šest sekund, kar je verjetno eden od njegovih (ne)slavnih rekordov.

Izkušeni 33-letni Španec ima za slabo sezono tudi objektivne razloge, tekmovalno leto so beležile hujše poškodbe, ki so onemogočale normalen ritem treninga in tekem. "Poškodbi v Montmelu in Assen sta me močno pretresli in onemogočili, da se razvijam v pravi smeri skupaj s Hondo. V Barceloni sem dobro začel, bil v ospredju, nato pa me je tisti grd padec zaustavil, od takrat sem imel zgolj le težave. Nato sem padel tudi na ponedeljkovih testih. V Assen sem nato prišel že poškodovan in načet, tako da pravih možnosti za vrhunski rezultat nisem imel. Sledil je nov padec in fraktura, ki me je za nekaj časa oddaljila od stez. Tudi sedaj še nisem 100% zdrav. Po zadnji dirki bom pozdravil poškodbo, nato pa že začel s pripravami za naslednjo," se je za Corierre Dello Sport, spominjal vseh težav Lorenzo.





Jorge Lorenzo ima za sabo klavrno sezono. FOTO: motoGP

"Enostavno potrebujem daljši počitek, da pozdravim vse poškodbe, tudi tiste mikro, ki me zaustavljajo že skoraj vso sezono in zaradi katerih rezultati niso takšni, kot smo pričakovali. Vem, da je ekipa razočarana, ne bežim od tega. Če bom v naslednji na nivoju in bo napredek viden, potem ne vidim razloga, da ne bi podaljšali sodelovanja. V nasprotnem pa se bomo razšli, tu ni dvoma," se zaveda Lorenzo.