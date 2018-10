Lorenzo predčasno končal z nastopi na Tajskem

Upajoč na pozitivne novice

"Do zadnjega smo upali, da bi Jorge lahko nastopil v sobotnih kvalifikacijah in v nedeljo na sami dirki, toda bolečine v nogi in zapestju so v tem trenutku prehude. Pri padcu je prišlo do ponovnega udarca v bolečo nogo, kar je še dodatno otežilo stvari v že tako zahtevni situaciji. Zdaj je najbolj pomembno, da se naš dirkač opomore od vseh udarcev in poškodb, kako bo v prihodnje, pa je zaenkrat še prezgodaj govoriti,"so dejali v taboru Ducatija, ki bo imel na jutrišnji dirki za VN Tajske v boju za najvišja mesta zelo pomembnega aduta v Andrei Doviziosu, ki je v kvalifikacijah osvojil visoko 3. mesto.



"Ne preostane mi drugega, kot da se osredotočim na čimprejšnjo rehabilitacijo in da se na steze poskušam vrniti že na naslednji dirki za VN Japonske," je bil kratek in jasen trikratni svetovni prvak najvišjega kakovostnega motociklističnega razreda.