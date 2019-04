Lorenzo: Še nikoli v karieri nisem imel toliko smole

Vmes je zamenjal tri ekipe, po Yamahi se je "usedel" na Ducatija, pred letošnjo sezono pa je italijansko "rdečo" ekipo nadomestil s Hondo, kjer v zadnjih letih kraljuje njegov mlajši rojak Marc Marquez. Mnogi so napovedovali in pričakovali, da bo tudi Lorenzo dominiral v tekoči sezoni, toda doslej prav veliko ni pokazal. Na zadnji dirki, šlo je za VN Amerik v Austinu, je celo predčasno končal tekmo. "Ne vem točno, za kaj je šlo ob okvari. Nimam odgovora, zakaj sem predčasno končal dirko v Austinu," je bil za madridski AS iskren 31-letni Majorčan. "Vem le to, da ni šlo za enako težavo kot v kvalifikacijah VN Amerik. Dirko sem sicer zelo obetavno začel, počutil sem se dobro, nato pa so se pojavile težave. Naredil sem tudi nekaj nenavadnih manevrov, napake, ki se mi pogosto ne zgodijo."