Lorenzo bo dirkal v Barceloni, skrbi pred VN Amerik vedno več

"Po tem, ko sem nekaj tednov o tem razmišljal, sem se včeraj odločil, da bom nastopil na VN Katalonije 2020. Zelo se veselim in upam, da se vidimo tam," je prek družbenih omrežij sporočil Jorge Lorenzo in tako potrdil informacijo, ki se je v motociklistični karavani širila že zadnjih nekaj tednov.

Lorenzo, ki se je po le eni sezoni v taboru Repsol Honde dirkaško upokojil, se je nato nemudoma vrnil v karavano kot testni dirkač Yamahe. Ta bo eno od posebnih povabil za nastop na dirkah, ki jih vsako leto prejmejo tesni dirkači, odstopila ravno nekdanjemu svetovnemu prvaku, ki se bo na start vrnil na začetku junija v okolici Barcelone. Lorenzo je s hondo lani eno najboljših dirk odpeljal ravno na katalonskem dirkališču, kjer je v vsega enem krogu z desetega prebil vse do četrtega mesta, nato pa v desetem ovinku izgubil oblast nad motociklom in padel, s seboj pa odnesel še rojaka Mavericka Vinalesa in nekdanja moštvenega kolega v ekipi Ducati oziroma Yamaha Andrea Doviziosa ter Valentina Rossija.

VN Amerik ostaja na koledarju

Po naših informacijah je v karavani motoGP zaskrbljenost pred dirko za VN Amerik v teksaškem Austinu vedno večja. Po odpovedih dirk kraljevega razreda v Katarju in na Tajskem bi se morala sezona v razredu motoGP začeti ravno v Austinu med 3. in 5. aprilom. Toda širjenje koronavirusa je v zadnjih dneh doseglo tudi Združene države Amerike, v Kaliforniji pa so denimo razglasili izredne razmere.

Vodstvo tekmovanja je v četrtek popoldne sicer v javnost poslalo uradno potrjeni in spremenjeni razpored dirk za sezono 2020. Dirkaški konec tedna v tajskem Buriramu je prestavljen na 2. ‒ 4. oktober. Takrat naj bi se po prvotnih načrtih dirkalo na VN Aragonije v španskem Alcanizu, kjer se bodo motociklisti po novi direktivi zbrali med 25. in 27. septembrom.

"Razen tega koledar ostaja enak z 19 dirkami motoGP in 20 dirkami moto2 ter moto3, začnemo pa ta konec tedna s QNB Qatar Grand Prix," so navijače pomirili na uradni spletni strani motogp.com.