Poškodovani Lorenzo bo poskusil dirkati že na Tajskem

Iz ekipe Ducati so sporočili, da okrevanje španskega dirkača razreda motoGP Jorgeja Lorenza poteka zelo dobro, a da je stopalo še vedno zatečeno. Kljub oteklini Majorčan ne meče puške v koruzo, ko je govora o prihajajoči veliki nagradi, tj. VN Tajske. Ta bo v Buriramu na sporedu prvič, do sedaj so dirkači tam opravili zgolj medsezonska testiranja. Lorenzo bo, po navedbah tujih medijev, v Buriram zagotovo potoval, tam pa bo na prostih treningih preveril, kako močno je prisotna bolečina. Po preizkusu se bo odločil, ali bo dirko za VN Tajske odvozil ali ne.

Spomnimo: Lorenzo je padel že v uvodnem zavoju dirke za VN Aragonije, ko je izgubil nadzor nad motociklom, nato pa ga je katapultiralo prek motorja na tla, z asfalta pa so ga odnesli na nosilih. Kasneje se je izkazalo, da si je izpahnil desni palec.