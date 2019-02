Lorenzo bo testiral v Katarju: Ne bom stoodstotno pripravljen, a potrebujem to

Jorge Lorenzoje edini dirkač razreda motoGP, ki ni nastopil na prvih zimskih testiranjih pred začetkom nove sezone v svetovnem motociklističnem prvenstvu. Petkratni svetovni prvak se je namreč pred nekaj tedni (19. januarja, op. p.), poškodoval na treningu z enduro motociklom. Pri padcu si je zlomil manjšo kost v zapestju in znova je bila potrebna operacija istega zapestja, ki ga je operiral že decembra po padcu na Tajskem, po katerem je bil primoran izpustiti celoten zaključek lanske sezone.

Španec sedaj bije bitko s časom, da bo nared do začetke sezone, ki se začne 10. marca s tradicionalno dirko pod žarometi dirkališča Losail v Katarju. Marc Marquezin Stefan Bradl, ki je v Sepangu nadomeščal poškodovanega Lorenza, sta sicer na prvih testiranjih potrdila, da je motocikel za letošnjo sezono zelo konkurenčen. A Lorenzu, ki je bil pred tem dve sezoni član Ducatija, manjka predvsem število odpeljanih krogov na novem motociklu, katerega je preizkusil zgolj novembra lani na testiranjih v Jerezu in Valenciji. Trikratni prvak razreda motoGP je tako ostal v švicarskem Luganu, kjer živi že nekaj let in se pospešeno pripravljal na povratek v karavano. Račun, da bo na motocikel sedel še pred prvim dirkaškim koncem tedna, in sicer na zadnjih zimskih testiranjih, ki bodo na sporedu med 23. in 26. februarjem prav na prizorišču uvodne dirke sezone.