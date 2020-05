Lorenzo 'divjal' prek Instagrama: Agostini, to je neizpodbitna resnica!

"Upam, da se mi nekega dne z novimi generacijami ne bo potrebno boriti kot fosil, ujet v spominih na svoje zmage, in da bom primerjal prihodnost z mojo preteklostjo in govoril: 'Jaz v mojih časih ...'" je začel Lorenzo. "Menim, da bi moral gospod Giacomo Agostini razumeti, da je vsako obdobje motociklizma zgodba zase, vsak prvak ima svoj pomen v kontekstu, v katerem je sam živel, tako v smislu tekmecev kot tehnologije," meni petkratni svetovni prvak, ki živi v švicarskem Luganu.

'Kot fosil, ujet v spominih na svoje zmage' 15-kratni svetovni prvak je udaril nazaj in ocenil, da "resnica včasih pač boli", dodal pa je, da ima Španca vso pravico kritizirati, tako kot ga je včasih znal tudi pohvaliti. A v izmenjavi, ki so jo nekateri mediji že označili za "bizarno", je sledila nova objava Lorenza. V petek je v javnost poslal nov, poglobljen zapis, ki mu je testni dirkač Yamahe dodal črno-belo fotografijo legende svetovnega motociklizma iz Bergama.

"Dvakrat ga je polomil in ni dosegel rezultatov. Motocikel je pomemben, a včasih razliko naredi glava," je dejal Agostini, Lorenzo pa je sprva odvrnil: "Mu mar dolgujem kaj denarja? Kako lahko je govoriti, ko je že 50 let minilo od tega, ko si se zadnjič povzpel na motocikel."

Rekorder dirkanja na dveh kolesih Giacomo Agostini je z besedami, da mora biti vrhunski dirkač hiter na katerem koli motociklu, dregnil v osje gnezdo. Govoril je namreč o Jorgeju Lorenzu in njegovih večinoma neuspešnih sezonah pri Ducatiju, ki ga je zapustil po vsega dveh sezonah, še krajše pa je bilo nato njegovo vnovično sodelovanje s tovarniško ekipo Honde, kjer so njegovo zadnjo sezono 2019 zaznamovali padci in precejšnja oddaljenost od boja za najvišja mesta.

V eni sezoni prvaki več razredov

"Res je denimo, da se je v 60. letih dirkalo na dirkališčih, kjer je bilo za varnost zelo slabo poskrbljeno, velikokrat pa je bila razlika med najhitrejšim in najpočasnejšim motociklom 10 sekund,"je nadaljeval."Nekateri dirkači so lahko uživali v tej prednosti, zato so si lahko dovolili takšen luksuz, da so dirkali (in osvojili) več naslovov v različnih kategorijah v enem letu. Čeprav je tehnologija že napredovala, je bila še vedno svetlobna leta od trenutne (govorimo o motociklih s pnevmatikami z naperami in zavornim bobnom). V zadnjih desetletjih so gromozansko napredovala tako dirkališča kot tehnologija. S poenoteno elektroniko in enakimi gumami za vse se je dosegla izjemna izenačenost med vsemi motocikli."

Ta izenačenost je po besedah Lorenza tolikšna, da lahko o uvrstitvi odloča že majhna sprememba na robovih posode za gorivo, Agostiniju pa je za njegove "banalne" trditve še zabrusil, da ne ustrezajo Italijanovemu legendarnemu statusu.

'To je, dragi Giacomo, neizpodbitna resnica'

"Proizvajalci iščejo vsako majhno prednost, zaradi katere bi lahko premagali nasprotnike, veliko zmag pa se doseže le z nekaj tisočinkami razlike ... Ko po 45 minutah dirke ena sekunda loči prvega in petega, to pomeni, da je vsaka majhna podrobnost potrebna za pridobitev kakšne prednosti, da lahko zmagaš. V tem kontekstu podrobnosti, kot so aerodinamika, sprememba nastavitev elektronike ali nekaj robov na posodi za gorivo, postanejo ključnega pomena," je še zapisal Lorenzo.

"Ravno nasprotno je, ko se razlika meri v več desetih sekundah, minutah ali tudi krogih, ko majhne podrobnosti postanejo nepomembne. In da, lahko si tudi zadovoljen z nepopolno ergonomijo. To pa je, dragi Giacomo, neizpodbitna resnica. Zato, ko nekdo (ki pozna okoliščine in dejanja) zatrdi, da nisem dosegal rezultatov pri Ducatiju, sem še naprej presenečen. Z vsem dolžnim spoštovanjem se mi uporaba 'Jaz v mojih časih ...' ali čistega 'rezultatstva' za ocenjevanje sposobnosti nekega šampiona moderne dobe zdi banalnost, ki ne ustreza legendi, kakršna ste vi."