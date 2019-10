Lorenzo: Ta sezona je že pozabljena, naslednja pa bo odlična. Zaupam Hondi

Španec ima bolj malo razlogov za veselje v zadnjih letih. Pravzaprav ne kroji motociklističnega vrha vse od odhoda iz tabora Yamahe. Po tem je oblekel rdeči dres Ducatija, a se kmalu poslovil, sedaj pa je dirkač Honde, kjer dela družbo serijskemu prvaku Marcu Marquezu, ki tudi letos hiti k novemu naslovu prvaka v razredu motoGP. A Lorenzova krivulja rezultatov naj bi se, kot upa in trdi sam, obrnila že v naslednji sezoni. "Velike stvari pričakujem z novim motociklom. Verjamem v Hondo, verjamem v to kar delamo.V trenutku, ko se sprejel odločitev, da vztrajam in mi ne rojijo po glavi ideje o predčasnem koncu kariere, sem se spet povsem predal projektu pri Hondi. To sezono bom oddelal, tako kot je treba in nestrpno čakal naslednjo," je za Marco še dejal 32-letni Majorčan, ki je v tej sezoni osvojil piškavih 23 točk in zavzema (sramotno) 19. mesto v skupnem seštevku.