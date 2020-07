Napovedi Lorenza in Pedrose: Marquez favorit le s konkurenčno hondo

Napovedovanje zmagovalca je vedno nehvaležna naloga, še posebej pred tako nevsakdanjo sezono, kakršna bo sezona 2020, ki jo je za več mesecev prestavila pandemija novega koronavirusa. Na dirkališču Angela Nieta v Jerezu de la Fronteri naj bi se 19. julija in 26. julija z dvema dirkama kraljevskega razreda in vseh šibkejših razredov motociklistično svetovno prvenstvo vendarle začelo v "polni postavi".

Dogajanje bosta budno spremljala tudi Jorge Lorenzo in Dani Pedrosa, testna dirkača Yamahe in KTM ter nekdanja dirkača Repsol Honde. V pogovoru za uradno spletno stran tekmovanja sta se spominjala edinih uradnih testiranj v letu 2020 v Sepangu in Katarju, ko je imela Honda s svetovnim prvakom in v zadnjih letih (skoraj) nedotakljivim Marcom Marquezom veliko težav z aerodinamiko.

Po mnenju Lorenza je vse odvisno od motocikla honde

"Jasno, da je Marc favorit. Od 2014 vedno zmaguje, z izjemo enega leta, v katerem sem naslov osvojil jaz," se je v svojem slogu pohvalil Lorenzo. "To pove vse. Prišel je v motoGP in bil prvak kot novinec. Po tem je to ponavljal skorajda iz leta v leto. On je Toni Bou (katalonski serijski šampion serije trials, op. a.) motoGP. V tem trenutku je pred vsemi in težko ga bodo premagali, a reči se lahko spremenijo. Za razliko od trials, je v motoGP motocikel pomembnejši. Šteje veliko stvari: pogonski agregat, šasija, elektronika ..."je nadaljeval Lorenzo, ki ga v zadnjem času povezujejo s povratkom k Ducatiju, kjer naj bi spet začel nastopati na dirkah.

"Če ima Marc kakšne težave z motociklom ali Honda ni dovolj konkurenčna, bi lahko zapadel v težave proti Yamahi s (Fabiem) Quartararojem, saj je zelo močen in hiter, ali pa z Maverickom (Vinalesom), ki je v zelo čvrstem položaju, kar se tiče psihološkega stanja,"še pravi Lorenzo."Na 'Dovija' (Andreo Doviziosa, op. a.), Valentina (Rossija) in (Alexa) Rinsa s Suzukijem prva tako ne smemo pozabiti. Ponavljam: odvisno je od motocikla. Če je Honda konkurenčna, je Marc favorit. Če bo motocikel trpel, potem bi lahko izgubil naslov,"je sklenil Majorčan.

'Stanovitnost' Yamahe in Suzukija na testiranjih dobra napoved za sezono

Pedrosa je izpostavil, da bo v skrajšani sezoni, ki jo bodo morda v celoti izpeljali v Evropi, pomembno začeti dobro, saj bi si lahko dirkači hitro nabrali prevelik zaostanek in ostali brez možnosti v boju za naslov. Na testiranjih so ga sicer najbolj prepričali dirkači Suzukija in Yamahe.

"Po tem dolgem premoru je težko reči, kdo bo spredaj od prve dirke naprej. Seveda bodo nekateri potrebovali nekaj časa, a če na začetku izgubiš preveč, potem ti bo v nadaljevanju težko,"meni Pedrosa."Pri ocenah nam lahko pomagajo le zadnja testiranja. Zdelo se je, da sta Suzuki in Yamaha zelo močna in stanovitna. Logično bi bilo razmišljati v smeri, da bosta pri vrhu tudi na začetku. Marc bo tu nekje, ker je prvak, za Ducati pa ne vemo točno, kje so, a v zadnjih letih so bili pri vrhu. Ko govorimo o dirkačih, je Marc, seveda, referenca. Nato so tu mladi, kot sta Rins in Fabio, pa tudi izkušenejši dirkači, kot so Valentino, Maverick in Dovizioso."