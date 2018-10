Lorenzo kljub sporu hvaležen Marquezu: Ni preprečil mojega prestopa k Hondi!

Za eno najodmevnejših potez v letošnji sezoni razreda motoGP je zagotovo poskrbel Jorge Lorenzo. Španec je namreč pred dirko v Mugellu naznanil, da že po dveh sezonah zapušča moštvo Ducati in se seli k Hondi. Petkratni svetovni prvak bo tako pri japonskem moštvu naslednji dve sezoni tvoril najbolj zvezdniški dirkaški tandem, saj si bo garažo delil z Marcom Marquezom, ki lahko že prihajajoči konec tedna osvoji naslov in postane sedemkratni svetovni prvak. Čeprav se je njun odnos pošteno ohladil po dirki v Aragoniji, kjer je Lorenzo mlajšega rojaka obtožil, da mu je pokvaril dirko in bil posledično glavni krivec, da je utrpel zlom kosti v desnem stopalu. Dirkača sta nato situacijo z izjavami nekoliko omilila, vseeno pa je Lorenzo utrpel še dodatno poškodbo, ko je grdo padel med petkovimi prostimi treningi na Tajskem in bil prisiljen izpustiti premierno dirko v Buriramu. Na prvi pogled sicer izgleda, da dirkača nimata prijateljskega odnosa, je pa Lorenzo v nedavnem intervjuju razkril, da je Marquezu hvaležen, da bo lahko njegov moštveni kolega in se že veseli, da si bo garažo delil s šest let mlajšim rojakom.

"Zame to pomeni, da je Marquez izjemno samozavesten in da ne želi pokazati nobenih šibkih točk. Hvaležen sem mu, da sem lahko podpisal s Hondo, ker vem, čeprav tega javno ne bo priznal, da je tudi on imel besedo pri tem. Hvaležen sem mu, ker sem bil v res zahtevnem položaju," je uvodoma dejal izkušeni Majorčan, ki je seveda imel v mislih to, da bi lahko celo ostal brez sedeža v elitnem motociklističnem razredu, potem ko so se pri Ducatiju odločili, da ne bodo z njim podaljšali dvoletne pogodbe. "Seveda bi še naprej dirkal, ne bi odšel v pokoj. Enostavno bi moral sprejeti drugi možnost, ki je še bila na voljo. Počutim se odlično in bila bi velika škoda, da bi nehal dirkati na vrhuncu kariere," je nadaljeval Lorenzo, ki je tako priznal, da je imel na mizi tudi ponudbo novo ustanovljenega malezijskega moštva SIC Petronas, ki bo v prihodnjih sezonah v elitnem razredu prisotno z yamahinimi pogonskimi agregati. Španec je seveda najboljša leta preživel prav pri yamahi, s katero je v devetih sezonah osvojil tudi vse tri naslove v razredu motoGP.