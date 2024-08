Lorenzo: Mislim, da še nismo videli zadnjega naslova Marca Marqueza

"Pri nekaterih zaviranjih lahko vidimo, da ga poškodba še vedno nekoliko ovira," je petkratni svetovni prvak Jorge Lorenzo za špansko televizijo DAZN komentiral letošnje predstave Marca Marqueza . "To pomeni, da tudi prvak, kot je on, z domnevno najboljšim motociklom, četudi ni najnovejši, še vedno ne zmaguje dirk."

"V letu 2019 je bil na tehničnem nivoju daleč, daleč pred svojimi konkurenti, pred poškodbo je bil superioren. Ne le na podlagi naslovov prvaka, tudi na tehničnem in fizičnem nivoju," se je Lorenzo spominjal Marquezove rekordne sezone, v kateri je zbral kar 12 zmag in 18 stopničk.

Španec je v letošnji sezoni na klasičnih dirkah zbral štiri na sprinterskih in pet uvrstitev na zmagovalni oder, na najvišjo stopničko pa še ni stopil, brez zmage je že več kot tisoč dni. Lorenzo meni, da temu morda ne bi bilo tako, če bi dirkal z enakim motociklom kot Francesco Bagnaia in Jorge Martin .

"Po prestopu k Ducatiju so ljudje pomislili na trojno pravilo: najboljši dirkač, na najboljšem motorju, odpravili bodo konkurenco. Še jaz sem rekel, da bo dobil svetovno prvenstvo. Do sedaj pa še vedno ni dosegel zmage. Boril se je zanjo, stopil na stopničke, a še vedno ni zmagal, pa je Marc Marquez."

Jorge Lorenzo in Marc Marquez sta bila dolga leta tekmeca na stezi.

"Mogoče bi z motociklom letnice 2024 že zmagal. Je možno, da bi bil vodilni v svetovnem prvenstvu? Ne vem," Majorčan nima odgovora na to, ali bi lahko bil z enako opremo Marquez hitrejši od trenutno vodilnih v skupnem seštevku.

"Mislim, da še nismo videli zadnjega naslova Marca Marqueza, toda ne bo mu lahko osvojiti novega svetovnega prvenstva, ker sta pred njim dva hitra dirkača. Sedaj Martin odhaja k Aprilii, toda Bagnaia, ki je mlajši od njega, je zelo hiter in skorajda popoln," meni Lorenzo. Z devetimi osvojenimi naslovi bi se Marquez sicer izenačil z Valentinom Rossijem.

"Poškodba iz Jereza v sezoni 2020 ga še vedno fizično ovira. Toda videli smo že prvake, kot so Mick Doohan, da so osvojili naslove s praktično eno nogo in pol," še dodaja petkratni svetovni prvak.