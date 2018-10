Lorenzo na berglah pred premiero v Buriramu: Poskusil bom dirkati

"Padec v Aragoniji ni uničil le moje dirke, temveč bi lahko vplival tudi na naslednjo v Buriramu. Nisem stoodstoten, toda na Tajskem bom poskusil dirkati,"je dejal Lorenzo, ki ga je tudi naša ekipa ob zapuščanju kontejnerja ekipe ujela na berglah. "Nogo imam še vedno zelo otečeno, ne vem pa, kakšne bolečine bom čutil in če si bom sploh lahko obul čevelj, a želim poskusiti. V petek bomo bolje videli, v kakšnem stanju bom lahko dirkal, čeprav ne bo lahko biti konkurenčen v teh okoliščinah, "je v uradni izjavi pred dirko nadaljeval Lorenzo.

Reči so se od zadnjega obiska močno spremenile

"Še vedno sem zelo razočaran, ker sem gojil velika pričakovanja pred dirko na MotorLandu, a nič drugega mi ni preostalo, kot da se dvignem in poskusim dati vse od sebe na zadnjih petih dirkah, ki so nam še ostale. Menim, da moramo razmišljati pozitivno, čeprav se testiranja pred sezono v Buriramu niso razpletla ravno najbolje, a so se reči od takrat precej spremenile,"je še izjavil nekdanji svetovni prvak.

Njegov moštveni kolega Andrea Doviziosoje v napovedih previden, saj bi lahko dirkače med dirkaškim koncem tedna lahko kadarkoli presenetil tudi kakšen naliv. Ducatiji se do sedaj na Tajskem tudi niso najbolje odrezali, a italijanski dirkač opozarja, da so Bolognčani močno napredovali od zadnjega obiska Azije.

"Še nikoli nismo dirkali tukaj in to bo ena od reči, ki bi lahko zaznamovale ta konec tedna. Na testiranjih je Honda delovala kot motocikel, ki se je zdel najbolj v formi na tem dirkališču, a zdaj smo tudi mi precej konkurenčnejši. Morali bomo videti, na kakšne vremenske razmere bomo naleteli, zdi se, da bo še malce bolj vroče kot v Maleziji in to bi lahko zaznamovalo dirko. Je tudi deževno obdobje, tako da se lahko zgodi karkoli,"meni Dovizioso.