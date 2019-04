Lorenzo o 'argentinski katastrofi': Nevede sem aktiviral funkcijo za vožnjo skozi bokse

"Nevede sem tik pred startom dirke aktiviral funkcijo za vožnjo skozi bokse. Ker spomnim se samo, da sem aktiviral funkcijo za začetek startne procedure. Kar naenkrat sem videl, da obrati padajo in nisem imel ideje, kaj se dogaja. Ko so ugasnile rdeče luči, motocikel ni šel nikamor in padel sem na zadnje mesto. Izgubljal sem mesto za mesto, tako kot v Katarju," je uvodoma povedal Lorenzo, ki je takoj po startu dirke z 12. padal na zadnje, 21. mesto. "Ko sem prišel nazaj v ritem in začel pridobivati mesta, mi je z leve ročice odpadel kos gume in nisem imel več tako dobrega oprijema na krmilu. Vse se je s tem samo še poslabšalo. Slaba dirka je za menoj in sedaj lahko le upam, da je vsa smola za menoj in da bodo boljši rezultati še prišli," je zaključil Lorenzo, ki je dve mesti pridobil v zadnjem krogu, ko sta se v bitki za šesto mesto zaletela Maverick Vinalesin Franco Morbidelli, ter oba končala brez uvrstitev v pesku dirkališča Termas de Rio Hondo.