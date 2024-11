Lorenzo o Martinu: Zaslužil si je naslov prvaka

OGLAS

"Zelo sem vesel za Jorgeja, za prijatelja, ki ga poznam že od njegovega 16. leta. Spomnim se, ko je treniral z mano in mojim očetom in že takrat kazal velik talent. Še danes se zato dobro razumeva in imava tudi istega menedžerja, tako da sva si blizu," je takoj po dirki za TNT Sport povedal dvakratni prvak razreda motoGP Jorge Lorenzo.

Jorge Lorenzo FOTO: motogp.com icon-expand

"Tako dolgo se je trudil in končno mu je uspelo. Zaslužil si je naslov prvaka. Res je pravi borec in vesel sem, da končno lahko reče, da je motoGP prvak," je o novopečenem prvaku še povedal Lorenzo, ki je ravnokar končano sezono označil za eno izmed najbolj zanimivih v zadnjem času: "Martin in Bagnaia sta bila kot robota, vselej sta vozila zelo hitro in storila zelo malo napak. Imata zelo podoben slog vožnje in prikazala sta odlično bitko do samega konca. Veseli me, da imamo novega prvaka, da niso na vrhu eni in isti dirkači."

Jorge Martin je hkrati postal prvi dirkač netovarniškega moštva, ki mu je v moderni eri prvenstva motoGP uspelo osvojiti naslov prvaka in prvi po Valentinu Rossiju, ki mu je to uspelo v sezoni 2001, ko je v razredu do 500 kubičnih centimetrov slavil z moštvom Nastro Azzuro Honda.

