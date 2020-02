Lorenzo o 'morilcih' v razredu motoGP in odnosu z Rossijem

Jorge Lorenzo je testiranja v Sepangu in svoj povratek k moštvu Yamahe zaključil z dobrimi občutki in se že veseli nove tekmovalne sezone. Španec je ob koncu minule sezone tekmovalno zaključil svoje poslanstvo pri Hondi, nato je zelo hitro na njegov naslov prišla ponudba Yamahe."Zdela se mi je perfektna vloga, ker bom lahko spet počel tisto, kar ljubim, dirkam. Da sem del projekta, da se počutim, da nekaj prispevam k stvari, vendar brez potovanj in velikega pritiska, ki pride z dirkami in ostalimi zadevami," je dejal Španec.

"Občutek je spet zelo družinski. Pa ne, da bi me slabo obravnavali pri Ducatiju ali Hondi, prej nasprotno. Lepo so me obravnavali in mu nudili vse najboljše, vendar sem tam trpel, življenje pa je treba uživati, ne pa trpeti. Pri Yamahi je drugačen občutek, tudi motocikel mi je zelo domač, še posebej glede na moj stil vožnje," je povedal Lorenzo za časnik Marca.