Lorenzo o selitvi k Ducatiju: Medijska moč Rossija je bila zelo močna ...

"Z Yamaho sem bil hiter že od samega začetka. Prišel sem v motoGP že na prvi dirki osvojil 'pole', nato pa končal na drugem mestu. To sem ponovil v Jerezu: 'pole' in stopničke. In na tretji dirki sem osvojil 'pole' in zmagal. Bil je naraven motor zame. Po prvem letu, ko sem zaključil kot četrti, sem nato v naslednjih osmih letih bil vedno med dvema najboljšima," se je selitve po koncu sezone 2016 spomnil Majorčan. "Če bi nadaljeval z Ducatijem, bi razvijal motor skupaj z inženirji in Gigijem (Dall’Igno, op. p.) in prilagodil motor mojemu stilu, izboljšal bi ga, lahko bi se celo potegovali za zmago v prvenstvu," je prepričan testni dirkač Yamahe.

In zakaj se je sploh odločil, da se preseli k Ducatiju? "Medijska moč Rossija je bila vedno zelo močna, kar je bilo očitno leta 2015, toda to ni bil glavni razlog. Z Yamaho sem preživel devet let, vedno na istem motorju, delal z istimi ljudmi. Želel sem si storiti nekaj, kar bi me ohranilo živega, da bi lahko zjutraj vstajal z željo, da bom od sebe dal maksimum," je v pogovoru za DAZNše povedal Lorenzo. Ta se je kasneje iz Ducatija preselil še k Hondi, kjer pa je povsem pogorel. Zdaj je znova pri Yamahi, ki mu je v karieri prinesla toliko uspehov. "Če bi nadaljeval z Yamaho, bi zagotovo imel manj zlomljenih kosti, zagotovo bi imel več zmag in moje številke bi bilo na splošno boljše. Toda glede na okoliščine in tiste trenutke (spor z Rossijem, op. p.), bi to najbrž spet ponovil," je prepričan Španec.

Jorge Lorenzo je za zdaj edini dirkač, ki je med elito premagal Marca Marqueza, za katerega pa pravi, da je izjemen dirkač. "Da, težko je bilo. Ima velik talent in je zelo hiter. Vedno se bori za zmage. Je tudi dirkač, ki je odličen na zaviranju. Morda ni najboljši pri vožnji skozi ovinke, saj ne moreš imeti vsega, a na splošno je dovršen. Da se vselej boriš za zmago, je zelo težko," je priznal.