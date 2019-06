Lorenzo: Obisk Japonske je bil zadetek v polno

Skupno je v vodstvu SP po šestih dirkah Marquez, ki ima 115 točk, Dovizioso je drugi s 103, na tretjem pa je Španec Alex Rins z 88. Zmagovalec Mugella Petrucci se je prebil na četrto mesto z 82, Rossi pa ostaja pri 72 in je peti.

Razlog? V "delavnici" tovarne naj bi poskušali najti rešitev za njegov motocikel, ki se, kot pravi izkušeni Španec, ne obnaša, kot bi si želel. "Z mešanimi občutki sem zapustil Mugello. Končno 13. mesto seveda ni zadovoljilo prav nikogar v naši ekipi. Še najmanj mene. A glavo sem takoj dvignil in začel gledati proti Barceloni. Pričakujem precej boljše vesti po VN Katalonije," je za Marco povedal Lorenzo, ki je bil pred dnevi na Japonskem in v tovarni Honde skušal z nekaterimi prijemi motocikel narediti bolj prijazen. "Delali smo na številnih stvareh. Nekatere se bodo poznale že ta konec tedna v Barceloni, druge pa nam bodo prišle prav v nadaljevanju sezone. Obisk sedeža Honde na Japonskem je bil zadetek v polno," je za madridski športni časnik Marcaše dejal 32-letni Majorčan, ki upa, da se bo na domači dirki v Barceloni peljal z najboljšimi. "Veliko bo odvisno že od prostih treningov, kjer bom nabiral dobre občutke, odločilni dan pa bo sobota s kvalifikacijami. Rad bi bil spredaj, povsem drugače je dirko začeti iz prvih vrst, kot pa tam nekje zadaj, kjer se dogajajo precej bolj nepredvidljive stvari. Pred VN Katalonije me preveva umirjeni optimizem".