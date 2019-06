Lorenzo optimističen: V Assenu smo lahko tako hitri kot v Barceloni

"V Assen smo prišli po najbolj konsistentnem tednu, po veliki nagradi Katalonije," je optimističen Jorge Lorenzo, čeprav je na dirki v Montmeloju odstopil in zakrivil padec Andree Doviziosa, Valentina Rossijain Mavericka Vinalesa."Na koncu se ni izšlo tako, kot smo si želeli," je Barcelono opisal Lorenzo. V Kataloniji si je po množičnem padcu, ki ga je zakrivil s prepoznim zaviranjem, nakopal jezo sotekmovalcev. Precej bolj je razveselil moštvenega kolega Marca Marqueza, ki je v Barceloni zmagal, Andrea Dovizioso in Valentino Rossi pa sta zaradi padca vknjižila ničlo. Prednost pred najbližjim zasledovalcem (Dovizioso) je tako Katalonec še povečal na lepih 37 točk.

Kljub padcu je Lorenzo, ki ima za seboj klavrno sezono na hondi, zadovoljen z napredkom. "Bili smo konkurenčni čez celoten dirkaški vikend in to bomo skušali ponoviti tudi v Assenu," je jasen Majorčan. "Če bomo nadaljevali s takšnim delom, bomo lahko znova zelo hitri tudi na Nizozemskem," je prepričan Lorenzo.

Njegov moštveni kolega Marc Marquez, zmagovalec lanske spektakularne dirke v Assenu, pa opozarja, da je steza na Nizozemskem zelo zahtevna. "V Assenu moraš biti zelo natančen in težko je biti konstanten. Biti konsistenten in natančen v hitrih menjavah smeri je zelo pomembno za dober rezultat na tej stezi," je razložil vodilni dirkač svetovnega prvenstva.