Lorenzo ostaja previden: Ne vem, če se bom že letos boril za naslov

Ljubitelji dirk razreda motoGP že nestrpno odštevajo dneve do začetke nove sezone svetovnega motociklističnega prvenstva. Najbolj jih seveda zanima, kako se bo v novem moštvu, na povsem novem motociklu, znašel Jorge Lorenzo. Trikratni prvak elitnega razreda se je namreč po dveh (ne tako uspešnih) sezonah odločil, da zapusti moštvo Ducatija in si je nov izziv poiskal pri Repsol Hondi, ki v zadnjih sezonah kroji vrh elitnega razreda, predvsem po zaslugi Marca Marqueza. Španec je namreč v zadnjih šestih sezonah osvojil kar pet naslovov in zgolj potrdil, da je legendarno japonsko moštvo, bržčas, najboljše moštvo v zgodovini motociklističnega svetovnega prvenstva. In prav ti uspehi so prepričali Lorenza, da se je junija dogovoril za dvoletno sodelovanje z japonskim moštvom. Mnogi, ki motociklistično karavano spremljajo že desetletja, so prepričani, da je Japoncem uspel veliki met in da so sestavili najboljši dirkaški tandem v moderni zgodovini motociklističnega dirkanja. Drugi so mnenja, da bo v moštvu nastal razkol, ker dva prvaka, dva dirkača, ki želita storiti vse, da osvojita naslov, enostavno ne moreta biti člana istega moštva.

V izjavah sta sicer Marquez in Lorenzo spoštljiva drug do drugega in ves čas zatrjujeta, da se bosta učila drug od drugega, ter sprejel to novo nastalo moštveno rivalstvo kot izziv, da postaneta še boljša. "Z Marcom Marquezom se moraš boriti, saj je izjemen dirkač, ki že šest sezon dirka z istim motociklom. In to je zame zelo velik izziv, saj sem se znašel v povsem novem okolju, a to je nekaj, kar sem v svoji karieri že izkusil. Moral sem se boriti z Andreo Doviziosom, ki je že sedem let dirkač Ducatija, pa boril sem se z Valentinom Rossijem, ki je že več kot desetletje sedi na yamahi. Me razumete sedaj? Veliko je izjemnih dirkačev v razredu motoGP in te dirkače bo težko premagati. Bomo videli, če bom pripravljen,"je uvodoma v intervjuju za novega pokrovitelja Red Bull, povedal 31-letni Španec.