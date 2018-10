Lorenzo po le krogu nazaj v garažo, Španec (zaenkrat) odpovedal nastop

Prvi prosti trening pred dirko za VN Japonske ni prinesel dobrih novic za Jorgeja Lorenza . Ducatijev dirkač, ki je z zelo pesimističnimi napovedmi prišel v Motegi, je kljub zlomu zapestja na prejšnji dirki v Buriramu želel poskusiti, kako se bo njegovo telo odzvalo na japonski stezi, a se vse skupaj ni razpletlo po željah. Številna močna pospeševanja in zaviranja seveda niso "narejena" za poškodovano zapestje in Lorenzo se je po vsega krogu vrnil v garažo ekipe Ducati.

Športni direktor Paolo Ciabatti je za motogp.com dejal, da se zdravstveno stanje Majorčana preprosto ni izboljšalo dovolj od dirke na Tajskem.

Motegi ni steza za poškodovane

"Zdi se, da je to konec njegovega konca tedna,"je priznal Ciabatti. "Počutil se je bolje po dveh tednih počitka, toda v zadnjih dneh je povečal intenzivnost treningov in začutil tudi več bolečin. Spet smo opravili teste in videli, da se zlom ni zacelil. Motegi ni najboljša steza, da bi na njej vozil poškodovan. Bomo videli, kako se bo odločil, a glede na njegove bolečine nastop ne bi bila pametna izbira."

Čeprav se Lorenzo uradno umika iz dirkaškega konca tedna v Motegiju, pa to še ne pomeni, da lahko njegovi navijači že povsem izgubijo upanje. Ducati lahko odločitev namreč razveljavi v katerem koli trenutku in omogoči nastop petkratnemu svetovnemu prvaku.