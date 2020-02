Lorenzo po treh letih spet na yamahi, nastopil naj bi na VN Katalonije

Po dveh sezonah pri Ducatiju in eni pri Repsol Hondi se je Jorge Lorenzo vrnil pod dežnik tovarne Yamaha in potem ko je potrdil, da je sprejel ponudbo za okrepitev ekipe testnih dirkačev, je z novim (starim) motociklom M1 v Sepangu naredil prvih nekaj krogov. Yamaha želi z "Dream Teamom", kot ga je označil madridski športni časnik AS, ki ga bosta od leta 2021 v tovarniški ekipi Monster Energy Yamaha sestavljala Katalonec Maverick Vinales in Francoz Fabio Quartararo , prekiniti prevlado Marca Marqueza (Repsol Honda).

Lorenzo je z motociklom YZR-M1 ob okoli 10.30 po lokalnem času odpeljal štiri kroge in se v garažo vrnil z dosežkom 2:04,650 sekunde. Veliko časa je preživel v garaži in se pogovarjal s sodelavci, nato pa odpeljal še nekaj krogov in svoj najboljši čas spravil pod 2:02 minute. Nekaj mnenj si je Balearčan izmenjal tudi s Quartararojem, ki bo leta 2021 v Yamahini tovarniški ekipi nasledil legendarnega Italijana Valentina Rossija.

Bo vendarle spet dirkal?

Italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sportsicer trdi, da bo Yamaha eno od dveh posebnih povabil, tako imenovanih "wild cardov", v prihajajoči sezoni vročila ravno Lorenzu za domačo dirko za VN Katalonije v Montmeloju (od 5. do 7. junija). Lorenzo se je po neuspešni prvi sezoni kot član Repsol Honde sicer uradno poslovil od dirk motoGP, na dirkališču v okolici Barcelone pa je odpeljal eno boljših dirk in se z desetega mesta v vsega enem krogu prebil vse do četrtega mesta, nato pa padel ob vstopu v deseti ovinek drugega kroga. S seboj je "odnesel" tudi nove (stare) moštvene kolege Vinalesa, Rossija in Andrea Doviziosa (Ducati).

Prav dirka v Montmeloju je bila sodeč po kasnejših izjavah dirkača iz Palme ena ključnih za njegovo predčasno slovo od karavane, poleg seveda padcev na testiranjih (prav tako v Barceloni) in na prvem prostem treningu VN Nizozemske v Assnu. Zaradi težav z vretenci D6 in D8 bi lahko v primeru vnovične hujše poškodbe ostal tudi paraliziran, Lorenzo pa je po lastnih besedah tako izgubil zaupanje vase in v Hondin motocikel.