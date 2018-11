Lorenzo polaskal Rossiju: Nisem ga še videl tako konsistentnega. Pa pravijo, da je star 

Valentino Rossi je na dirki za VN Malezije odlično vozil v vodstvu večji del dirke, nato pa štiri kroge pred koncem padel in predal zmago Marcu Marquezu . Rossi je odlično potegnil s starta, se malce odlepil od konkurence in nizal hitre kroge.

"Z izjemo padca Valentina še nikoli nisem videl tako konstantnega. Več kot 10 odpeljanih krogov znotraj ene desetinke na najbolj vročem in najdaljšem dirkališču me je navdušilo. In nekateri so po zadnji dirki dejali, da se mu poznajo leta," je zapisal Jorge Lorenzo. Ta na dirki ni nastopil, potem ko je na prostih treningih ugotovil, da so bolečine v zapestju prehude, da bi lahko bil konkurenčen najboljšim.