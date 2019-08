Lorenzo predčasno končal testiranja: Zelo me je bolelo

Po prvem dnevu testiranj je bil najhitrejši Fabio Quartararo, pred moštvenim kolegom Francom Morbidellijem in Marcom Marquezom. Na naslednjih dveh mestih, četrtem in petem, sta bila moštvena kolega pri Yamahi, Maverick Vinales in Valentino Rossi. Testiranja sta predčasno zaključila Miguel Oliveira in Jorge Lorenzo. Drugi dan testiranja še potekajo, po trenutnih kombiniranih rezultatih je v vodstvu Pecco Bagnaia pred Quartararojem in Aleixom Espargarojem.