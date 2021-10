Lorenzo presenečen nad Marquezom: S takšno roko še vedno tako zelo veliko tvega

"Zelo sem srečen za Marca. Zelo me preseneča, da še vedno toliko tvega s takšno roko, kot jo ima, ne da bi pri tem imel kaj strahu. To je tisto, kar me presenečena pri njem in kar ga dela edinstvenega. Ni mu podobnega," je prepričan večkratni svetovni prvak Jorge Lorenzo, ki zelo dobro ve, kaj pomeni, ko ti strah zleze pod kožo.

Pri Majorčanu je bilo namreč vidno, da je v zaključku kariere, ko je začel serijsko padati, le s težavo vozil hitro, nikakor se ni uspel približati časom, ki jih je postavljal ob vrhuncu svoje forme. "Meni so napredek na Hondinem motociklu preprečile poškodbe. Velikokrat sem si poškodoval ključnico, toda poškodba vretenc je povsem nekaj drugega," se je nesrečne epizode pri Hondi spomnil Jorge Lorenzo.