Lorenzo priznal: Strah me je bilo novega padca in tega, da bi ostal paraliziran

"Leto 2019 je bilo kombinacija različnih stvari: nesreč, motorja, ki ni ustrezal mojemu stilu, pomanjkanja motivacije in potrpljenja. In še posebej pri moji starosti (32 let, op. p.)," je pogovor o letu, v katerem je napovedal svoje slovo, za BT Sportszačel zdaj že upokojeni dirkač karavane motoGP Jorge Lorenzo. Sodu je dno ob številnih padcih izbil padec v Assenu, kjer je poleg prsnega koša nastradala tudi Lorenzova hrbtenica, kar je Majorčana še posebej prestrašilo. "Poškodbe hrbta so vedno hude, to ni kot poškodba roke ali noge. V najhujših primerih lahko ostaneš paraliziran. Čutil sem, da moram biti bolj previden, nisem si želel, da bi spet padel," je strah pred hudimi poškodbami priznal Lorenzo. "Poškodbe so pospešile mojo odločitev o upokojitvi. Brez njih bi ostal, da bi poskusil biti konkurenčen na hondi," je še pojasnil Majorčan. "Ko sem začel na hondi, sem imel pet težkih poškodb, ob zadnji poškodbi, ko sem si poškodoval glavo, se nisem mogel ničesar spomniti," se klavrnega konca kariere spominja Lorenzo.

Ta je brez sramu priznal, da je prav strah botroval k temu, da (predčasno) zaključi svojo kariero, kljub temu da je imel s ekipo Honde še enoletno pogodbo."Po padcu v Barceloni smo preučili slike z ekipo in od takrat sem imel strah pred ponovnim padcem in poškodbo. Nato se je zgodil padec Assnu. Začel sem se spraševati, kaj še počnem tukaj, nato sem pomislil, da bi si dal novo priložnost, toda iskreno povedano nisem našel razlogov za nadaljevanje," je zaključil Lorenzo – zadnji svetovni prvak razreda motoGP, ki ne sliši na ime Marc Marquez. Namesto Lorenza je sedež pri Hondi dobil Marcov brat Alex Marquez.