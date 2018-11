Nasmešek Lorenza že bolj kisel: Španec s hondo najpočasnejši

Torkovo dopoldansko dogajanje na dirkališču Ricarda Torma je bilo tako živahno kot ob nedavnem dirkaškem koncu tedna, ki je spustil zastor nad sezono 2018. A motociklisti so že poprijeli za delo pred naslednjim letom, ki prinaša nekaj odmevnih "prestopov", prvič po slovesu od Ducatija je motocikel Repsol Honde že preizkusil Jorge Lorenzo.

Španec, ki si bo delil bokse s svetovnim prvakom Marcom Marquezom, se je malo pred 13. uro prvič podal na stezo in po nekaj odpeljanih krogih vrnil v garažo ter z nasmeškom delil prve vtise z mehaniki japonskega moštva. Najbolje sta testiranja začela svetovni prvak Marquez in Lorenzov nekdanji moštveni kolega Andrea Dovizioso, ki je do premora za kosilo postavil najboljši čas 1:31,854 sekunde. Za Italijanom se je z dobre pol desetinke zaostanka zvrstil Marquez (+0,057 sekunde), tretje mesto pa je osvojil novinec na tovarniškem motociklu Ducatija Danilo Petrucci(+0,307).

Četrto in peto mesto sta si razdelila brata Espargaro, Aleix Espargaro (Aprilia Racing/+0,619) in Pol Espargaro (Red Bull KTM/+0,666). Sledili so Jack Miller(Alma Pramac/+0,701), Valentino Rossi(+0,763) in Maverick Vinales(oba Movistar Yamaha/+0,824), medtem ko je bil Lorenzov čas 1:35,717 sekunde dovolj za zadnje mesto s skoraj štirimi sekundami zaostanka za najhitrejšim Doviziosom.