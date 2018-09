'Želeli so dvigniti plačo Doviju in poiskati cenejšega dirkača'

"Prepričan sem, da bi tretje leto imel boljše rezultate. Priti k Ducatiju je bilo zame kot spremeniti kategorijo, razlika je bila ogromna in tako oni kot mi smo podcenjevali spremembo. Ducati je mislil, da je podpisal s trikratnim prvakom in bo osvojil naslov v prvi sezoni. Jaz sem vedel, da je to skorajda nemogoče, toda upal sem, da se bom za naslov lahko vsaj boril," je za italijansko Gazzetto razlagal Jorge Lorenzo .

"Ducati ni verjel mojim besedam, da resnično malo manjka. To sem povedal Dall'lgni in Domenicaliju. Manjkal je majhen košček, ki bi mi dovolil biti hiter celotno dirko," je obžaloval Lorenzo, ki je nemudoma po naznanitvi, da odhaja k Hondi, začel nizati dobre rezultate z ducatijem. "Morali bi razmišljati, da imajo svetovnega prvaka in mi dati, kar sem potreboval. Namesto tega, so razmišljali o tem, da bi dvignili plačo Doviziosu, ki je zmagoval zadnje dirke. Poleg tega so razmišljali o tem, da bi podpisali z novim močnim dirkačem, ki bi bil cenejši," je pojasnil španski dirkač.

"Dovi zna zelo dobro uporabljati besede. Imeti nek odnos je težko. Vedno sem bil spoštljiv od njega. Ko je zmagoval in jaz trpel, sem bil vesel za ekipo. Odnos se je poslabšal, ko sem spoznal, da se ne obnaša enako do mene kot jaz do njega. To je povedal tudi medijem. Dovolj sem povedal," pa je pristavil o odnosu z moštvenim kolegom Andreo Doviziosom.