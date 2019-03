Hondi je uspelo to, kot če bi nogometni klub združil Messija in Ronalda

"90 odstotkov tega, kar lahko prinese združitev Lorenza in Marqueza, je pozitivnih. Dva dirkača, ki sta najboljša v karavani in ki sta si razdelila naslove v zadnjih desetih letih. To je, kot da bi nekdo združil Ronalda in Messija v isto nogometno ekipo," je bil jasen Jorge Lorenzo. Španec je sicer z Marquezom v dobrih odnosih, a opozarja, da se tudi med njima lahko zaiskri. "Lahko pride do tega, da bi se med nama z Marcom zaiskrilo. To je nekaj, kar lahko prinese konkurenca in to je razumljivo. Deliva si garaže in del ekipe. Skušala si bova deliti tudi informacije, da bo ekipa še močnejša. Toda na koncu, ko se spusti vizir na čeladi, je to še vedno individualni šport in želim si premagati vseh 22, ki se borijo z menoj, vključno z mojim moštvenim kolegom," je pristavil Majorčan, za katerega je Honda tretja tovarniška ekipa v elitnem razredu (pred tem še Yamaha in Ducati).

Strah in aroganca

Lorenzo je v pogovoru za GQ spregovoril tudi o strahu, ki ga čuti na motociklu. "Leta 2008 sem bi eden redkih dirkačev, ki sem priznal, da čutim strah, ko se povzpnem na motor. Štirikrat ali petkrat zapored sem padel, še posebej spektakularen je bil zadnji padec, ko se kar nekaj dni nisem nič spomnil. Tedaj sem si rekel: 'Če bom nadaljeval tako, se bom ubil.' Ta iskrenost se je v resnici izkazala za slabost, saj si ekipa v svojih vrstah ne želi imeti dirkača, ki ga je strah dirkati. To, da sem to javno priznal, ni bilo v moj prid," je prepričan španski dirkač. Temu pogostokrat očitajo arogantnost do medijev in sotekmovalcev. "Da bi prikril svojo sramežljivost, sem se skušal preobleči. S tem bahanjem sem želel pokazati, da sem močnejši, kot sem v resnici bil. Naučil sem se, da ima vse v življenju odtenke. Če si aroganten z določeno stopnjo simpatičnosti, si lahko celo všečen. Jaz v tistem trenutku nisem razumel teh odtenkov, zato sem imel težave z mediji," je zaključil Lorenzo. Ta sezone 2019 s Hondo ni začel najbolje, saj je na prvi veliki nagradi v Katarju osvojil šele 13. mesto.