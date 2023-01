Lorenzo: S pomočjo medijev sem Rossiju vlival občutke manjvrednosti

Rivalstvo med Jorgejem Lorenzom in Valentinom Rossijem bi lahko označili za skorajda razvpito, saj ju je nekoč v Yamahini garaži ločila celo stena, dirkaški doktor pa je na koncu, ker je čutil, da je v japonski ekipi ob Špancu postal številka dve, odšel k Ducatiju. Kako se je ta saga končala, dobro vemo ...

Njun odnos je dno dosegel leta 2015, ko sta se borila za naslov svetovnega prvaka, Lorenzo pa je v svoj prid izkoristil kontroverzen incident med Rossijem in Marcom Marquezom. "Spremljal sem to rivalstvo, saj me je motiviralo, da sem imel sovražnika," je Lorenzo razkril v pogovoru za španski DAZN. "Z Valentinom se na stezi 2015 nisva neposredno borila, a je bilo rivalstvo moč čutiti. Včasih sem zmagal jaz, včasih on, a je bilo moč čutiti to tekmovalnost vse do konca. Mediji so to pograbili. Jaz sem nekaj dejal, on tudi, spet sem jaz odgovoril ... Mediji so pisali, da se ne razumeva, da ne govoriva drug z drugim."