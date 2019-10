Lorenzo se huduje: Naj Honda dela tudi zame, ne samo za Marqueza

Nekdanji motociklistični prvak se zaveda, da je tekoča sezona izgubljena in milo rečeno za pozabo. Prav zato že gleda naprej, v leto 2020, ko bo s Hondo, s katero se nikakor ni spoprijateljil, napadal precej višja mesta. Toda, Lorenzo ne zaupa (več) Hondini ekipi, saj po njegovem mnenju ni naredila vsega, da bi bil prestop iz Ducatija manj boleč. "Dobro bi bilo, da se Hondina garaža odslej bolj ukvarja z mojim motociklom, tako bi ekipa imela kar dva v boju za najvišja mesta. V tej sezoni je bil v ospredju le Marc, jaz pa sem taval nekje v ozadju," je italijanski Corierre Dello Sporthitel pripovedovati po novi klavrnem izkupičku, ko je dirko v Buriramu končal na 18. mestu z zaostankom slabe minute za kolego Marquezom, ki naj bi imel skoraj identičen motocikel kot Lorenzo, rezultati pa so prav "diametralno nasprotni" ... "Če rečem, da je ta sezona najslabša v moji karieri, seveda ne pretiravam. Večkrat sem se celo počutil ponižanega," je priznal Lorenzo, ki je v karieri podpisal pet naslovov svetovnega prvaka, v tej sezoni pa je ob številnih težavah in tudi poškodbi osvojil piškavih 23 točk ...

"Na VN Tajske se ni zame zgodilo prav nič lepega. Počasen sem, razlika do najboljših je vse večja. Vsakič, ko zaviram se počutim nelagodno,. Nimam dobrega občutka nisem prepričan v to kar delam. Motocikel me enostavno ne uboga. V bližnji prihodnost se ne obetajo spremembe na bolje, tudi v Motegiju, ko bo šlo za VN Japonske se mi ne obeta prav nič dobrega. Čakam, da se ta sezona čim prej konča in da se zbudim iz nočne more," je bil za konec slikovit Lorenzo, ki si obeta precej boljše stvari v naslednji sezoni. "Z motociklom, ki ga pripravljajo za prihajajočo sezono, se obetajo precej lepši časi. Prepričan sem v to," pa je španski Marci priznal Lorenzo, ki se zaveda, da je daleč od tistih, ki krojijo vrh. "Ne morem konkurirati niti za preboj na stopničke. Realno sem daleč od najboljših, tako da do konca sezone ne pričakujem nič senzacionalnega. V naslednji pa, povsem drugačno zgodbo. Komaj čakam, da se tekoča sezona konča in začne naslednja."