Lorenzo se hvali: To so dejstva, to ni aroganca

Lorenzo in Rossi (oba na fotografiji) med lansko sezono motoGP.

Petkratni svetovni prvak Jorge Lorenzose je tokrat zapletel v zanimivo debato s profilom magazina Sport-Bikes, kjer so se odzvali na njegov marčevski zapis, v katerem je naštel svoje dosežke v razredu motoGP, kjer je takoj izzval legendarnega Valentina Rossijain ostale konkurente.

"Prva dirka: pole position/2., druga dirka: pole position/3., tretja dirka: pole position/1., četrti v prvenstvu. 2009: 21 let. Tokrat z enakimi gumami: boril sem se z Rossijem (30) za naslov do predzadnje dirke. Podprvak z 22 leti,"je zapisal Lorenzo.

'Nikoli ni čudno, ko govoriš o dejstvih'

Pri Sport-Bikes so mu sporočili: "Vsi vemo, da si bil neverjeten dirkač. Tudi ljudje, ki jim to ni po godu, se tega zavedajo. Dejstvo, da moraš to na Twitterju tolikokrat ponoviti, se nam, pravim navdušencem nad motociklizmom, zdi čudno (nismo pa privrženci X ali Y dirkača)."

Lorenzov odgovor je bil kratek in jedrnat: "Nikoli ni čudno, ko govoriš o dejstvih, nikoli pa to ni aroganca, če jih lahko podpreš."