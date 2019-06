Lorenzo se je opravičil vsem tekmecem: Uničil sem jim dirko

A v desetem ovinku se je 23 krogov pred koncem poskušal po notranji strani prebiti mimo Vinalesa in zdrsnil, njegov motocikel pa je "pokosil" najprej Doviziosa in nato še Valentina Rossija (Monster Yamaha). V gneči se je na tleh znašel tudi Vinales, ki je ob prihodu v svojo garažo jezno mahal v kamero, kot da bi želel Lorenzu sporočiti, da ni povsem pri pravi.

Jorgeju Lorenzu ni preostalo drugega, kot da se opraviči vsem udeleženim v nesrečo, ki je povsem zaznamovala nedeljsko dirko v razredu motoGP. Lorenzo se je odlično pognal s štarta in bil povsem blizu vodilni trojici z moštvenim kolegom pri Repsol Hondi Marcom Marquezom , Andreo Doviziosom (Mission Winnow Ducati) in Maverickom Vinalesom (Monster Yamaha) na čelu.

Dovizioso pozabil na zamere in poslušal opravičilo

Lorenzo je po poročanju madridskega dnevnika AS želel s šefom ekipe Albertom Puigom obiskati garaže vseh omenjenih dirkačev, da bi se jim osebno opravičil, a se je uspel pogovoriti le z nekdanjim moštvenim kolegom Doviziosom, medtem ko sta Rossi in Vinales svoji mesti v garažah že zapustila. Opravičilo naj bi Majorčan tako predal direktorju japonske ekipe Massimu Meregalliju, kot tudi generalnemu direktorju Ducatija Luigiju Dall'Igni, trenerju Vinalesa Estebanu Garciiin trenerju Rossija Idaliu Gaviri.

Dovizioso je "klub bolj ali manj napetim trenutkom", ki sta jih skupaj preživela kot člana Ducatija, vse skupaj sprejel "uglajeno", poroča AS. Italijan naj bi vstal s stola, ko je videl, da Španec prihaja, in nato poslušal njegova pojasnila. Pogovor naj bi trajal kakšno minuto in Lorenzo se je opravičil tudi vsem ostalim članom Doviziosove ekipe.

'Krivda je povsem moja'

"Danes je pomembno le to, da sem uničil dirko trem dirkačem. Gre za zelo delikaten ovinek. Vse skupaj je zelo zaprto in če nevede malce kasneje zaviraš, potem se ne moreš rešiti. Veliko smole sem imel, da sem zadel z Rossijem, Andreo in Maverickom," so španski mediji po dirki citirali Lorenza.

"Krivda je povsem moja. Slabo se počutim zaradi njih, čez krov sem jim vrgel vse delo, ki so ga opravili. Raje bi padel sam, a zdaj tega ne morem spremeniti. Opravičilo ni vredno nič. Menim pa, da smo storili nekaj korakov naprej in doumeli nekatere reči, s katerimi bomo lahko dirkali hitreje. Upam, da se bo to videlo že v Assnu," se je proti naslednji dirki na Nizozemskem že obrnil Lorenzo.