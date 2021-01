Lorenzo blizu Aprilii, idej mu ne manjka: Lahko sem komentator, agent ...

Jorge Lorenzo je v pogovoru za italijansko televizijoSky Sportpovedal, da je bil v zadnjem času najbližje začetku sodelovanja Aprilio, kjer bi lahko prevzel vlogo testnega dirkača. Toda Italijani se na koncu niso odločili skleniti sodelovanja z zmagovalcem 68 dirk za veliko nagrado in petkratnim svetovnim prvakom, ki je razkril tudi nekaj drugih kariernih priložnosti, ki se mu ponujajo v primeru dokončnega slovesa od dirkališč.

"Zdaj so vse moje povezave z Yamaho prekinjene, kot smo rekli pa sem bil v kontaktu z Aprilio,"je za Sky Sport povedal Lorenzo."Štejem se za prijatelja Massima Rivole (izvršni direktor Aprilia Racinga in nekdanji športni direktor Ferrarija, op. a.) še iz časov, ko je bil v formuli 1 in sem ga na dirkah za veliko nagrado vedno šel pozdravit. Tudi usedla sva se, a se pogajanja nikoli niso nadaljevala. Odločili so se nadaljevati z dirkači, ki so že v ekipi. Zato je v tem trenutku velika možnost, da postanem testni dirkač,"je nadaljeval Lorenzo.

"Če na koncu tega ne bom počel, mi to ne bo uničilo sanj, ker imam v glavi tako veliko projektov, ki so mirnejši od življenja dirkača v motoGP, a enako navdušujoči, predvsem pa novi. Zdaj imam priložnost, da počnem stvari, ki jim prej vse do sedaj nisem mogel nameniti veliko časa. Druga pot, ki sem si jo odprl, je postati komentator za kakšno televizijsko postajo, to bi še vedno bila možnost. Ali da bi moje izkušnje ponudil mlademu dirkaču v vlogi njegovega agenta."

Želeli razviti motocikel, ki bo lahko vodljiv

Lorenzo je močno okrnjeno sezono 2020 preživel precej v ozadju in bil s strani Valentina Rossijater Fabioja Quartararoja deležen tudi javnih kritik. Po mnenju zdaj že nekdanjega člana tovarniškega moštva Monster Energy Yamaha in njegovega francoskega naslednika je Lorenzo veliko premalo časa preživel na dirkališčih, a Majorčan samega sebe še vedno vidi kot enega najbolj talentiranih za ta poklic, ocenjuje pa, da trenutni motocikel Yamahe v celoti gledano še zdaleč ni tako dober, kot je bil v časih, ko je z njim dirkal on.

"Mislim, da sem bi vedno zelo občutljiv dirkač, ki je sposoben med novostmi prepoznati tiste, ki delujejo, in tiste, ki ne. To je talent, ki ga imam od malih nog, ker sem zaradi očeta vozil toliko različnih motociklov, s tem pa sem spoznal, kaj je bilo dobro in kaj ne. Yamaha mi je zaupala ves čas našega sodelovanja, skupaj pa smo naredili zelo pozitiven razvoj. Vedno smo se osredotočali na motocikel, ki ga bo dirkač zlahka upravljal,"je povedal Lorenzo.

"Ko sem se pridružil Ducatiju, so ostali dirkači poskusili s takšnim razvojem. Zdaj ne morem oceniti, če je motocikel boljši ali slabši, navzven ne morem reči, če so se motocikli izboljšali ali poslabšali od takrat, ko sem dirkal sam. V teoriji so boljši, kajti minilo je več let, M1 bi moral biti boljši kot leta 2016, ker je minilo že dolgo časa in vse se razvija. Če pa želimo primerjati z drugimi znamkami, potem Yamaha v tem trenutku na splošno nima 'paketa', kot ga je imela v letih, ko sem bil jaz pri njih."

Presenečen nad Rossijevo selitvijo k Petronasu

Dotaknil se je tudi selitve Rossija v poltovarniško ekipo Petronas Yamaha SRT, od koder se kot že rečeno k Monster Energy Yamahi seli Quartararo. Lorenzo je dejal, da je bil "presenečen" nad odločitvijo Yamahe, ki se je sicer napovedovala že dlje časa, ocenil pa je tudi, da Rossi v novi sredini ne bo v nikakršnem zaostanku za tovarniško ekipo.

"Bil sem presenečen nad izbiro, da Rossija pošljejo k Petronasu. Nisem pričakoval te odločitve, nikoli ne bi pomislil na to, da bi videl Valentina tekmovati izven tovarniške ekipe. Ne verjamem, da se bo zanj veliko spremenilo. Videli smo, da sta Quartararo in Morbidelli dosegala enake rezultate, včasih celo boljše od tovarniških motociklov, zato mislim, da bo enako veljalo za Valentina,"je razglabljal Lorenzo.

"Kar se tiče konkurenčnosti motocikla, menim, da ne bo v nikakršnem zaostanku. V medijih je to presenetljiva novica. A Yamaha mora, tako kot vsa podjetja na svetu, gledati v prihodnost. Spomnim se, ko sem z Yamaho leta 2007 podpisal pogodbo, da se leta 2008 selim k njim, da so že takrat gledali v prihodnost v primeru, če bi se Rossi preselil v formulo 1, kot se je govorilo. Ali pa, če bi se odločil odnehati. Yamaha je morala zato gledati naprej in zato so izbrali mladega dirkača, to sem bil takrat jaz, zdaj pa ima Valentino 41 let in Yamaha mora, tako kot vsa podjetja na svetu, gledati v prihodnost, prihodnost pa je v mladih dirkačih. Kot je v primeru Quartararoja."

Opozoril na trenja pri Ducatiju

Nekaj besed je namenil tudi Ducatiju, h kateremu se je iz vrst Yamahe preseli leta 2016, a ga nezadovoljen nad odnosom vodilnih zapustil po vsega dveh sezonah. Z Andreo Doviziosom je skupaj proslavil 13 zmag, Dovizioso pa po razočaranju v lanski sezoni ni podaljšal pogodbe z Bolognčani, katerih barve bosta v letu 2021 branila Jack Miller in Francesco Bagnaia.

"Ko odnos razpade, prihaja do trenj med obema stranema, vsaka pa misli, da krivda ni njena. Vedno sta dve verziji iste zgodbe. Andrea ščiti svojo, svoj ponos, svojo podobo, Ducati pa z Gigijem Dall'Igno (generalnim direktorjem Ducati Corse, op. a.) počne enako. V vsakem primeru mislim, da je bilo to uspešno sodelovanje tako za Andreo, ki je bil trikrat svetovni podprvak, kot za Ducati, ki se je po dolgem času vrnil v boj za naslov. Zato mislim, da morata biti oba srečna, a gotovo je prišlo do trenj, za katera navzven ne vemo, a so privedla do njihove ločitve,"je še skrivnostno zaključil Lorenzo.