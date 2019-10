Lorenzo (še) ni obupal, a priznava. To je moja najslabša sezona

Sledili sta še dve zmagi Marca Marquezain ekipo Repsol Honda, v Alcanizu je Jorge Lorenzona 20. mestu zaostal za več kot 46 sekund, na zadnje pa na VN Tajske v Buriramu kot 18. še za 54,723 sekunde. Majorčan je poleg poškodb v prvi sezoni kot član ekipe Repsol Honda prestal že kar nekaj udarcev in tudi govoric, da se bo njegovo sodelovanje z novim moštvom končalo še pred iztekom dveletne pogodbe.

"Kaj počnem, da ne obupam? Kaj pa naj storim? Kakšne možnosti imam. Naj bom po koncu dirk nervozen? Začnem kričati ali naj bom negativen? Nimam veliko izbire," je za madridski dnevnik MARCAo svojem trenutnem razpoloženju povedal Lorenzo.

"Ko enkrat opraviš delo in daš maksimum na stezi s tem, kar imaš na razpolago in tem, kar veš, ne moreš storiti veliko več. Jasno je, da ne morem biti zadovoljen, ker je, profesionalno gledano, to najslabša sezona moje kariere v motoGP, a res je tudi, da vsi vedo, v kakšnih okoliščinah sem se znašel. Prav nič mi niso pomagale, predvsem poškodbe. Motocikel se ne prilagaja mojemu naravnemu slogu dirkanja, to je jasno, poškodbe pa so še podvojile razliko do zmagovalca. Od tam naprej so ostali ritem še dvignili, jaz pa sem ga povsem izgubil in zdaj se mi je zelo težko vrniti, minimalno vsaj do ravni, ki sem jo dosegel pred padcem."

'Korak ali korak in pol pred yamahami ter dva koraka pred vsemi ostalimi'

Pred dirko naslednji konec tedna v japonskem Motegiju je Balearčan optimističen, petkratni svetovni prvak pa je kljub sezoni za pozabo izkoristil priložnost za pohvalo moštvenemu kolegu Marcu Marquezu, ki si je že na zadnji dirki na Tajskem zagotovil nov naslov.

"V Motegi bom prišel bolje telesno pripravljen, vztrajali bomo pri tem, da nekaj dosežemo s tistim, kar imamo. Težko bo narediti revolucijo, s katero bi bili veliko hitrejši, a bomo videli, če lahko naredimo kakšen korak. Na Tajskem nam to ni uspelo, a ne izgubljam upanja, da ga v Motegiju lahko,"dodaja Lorenzo.

"Marquez? V svoji karieri v motoGP je bil vedno boljši in boljši. Pilil je svoje šibke točke in dosegal zmage ter osvajal naslove tudi v letih, ko motocikel v primerjavi z drugimi v karavani morda ni bil najbolj enostaven. Letošnje leto je dokaz tega. Ima motocikel, ki se je precej izboljšal na moči, izboljšal je to šibko plat lanskega leta. To je pomenilo zaplete na drugih področjih, a z vsem se je znal zelo dobro spopasti, na najboljši možen način. Tudi ob ovirah, na katere smo naleteli, je izkoristil moč na ravninah in bil najboljši na skorajda vsakem dirkališču. Menim, da so yamahe dobre, (Fabio) Quartararo in (Maverick) Vinales sta v zelo dobri formi, toda glede na vse je Marc korak ali korak in pol pred njima ter dva koraka pred vsemi ostalimi."