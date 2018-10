Lorenzo še ni povsem odpustil Marquezu, ta odgovarja: Ni vredno dramatizirati

"Naslednji dan me je poklical, v ponedeljek. To me je presenetilo, a raje ne razkrivam veliko zasebnih podrobnosti,"je o telefonskem pogovoru z Marcom Marquezom(Repsol Honda) dejal Lorenzo. "To je bil klic, čigar osnovna namera je bila pozanimati se o mojem stanju. Če je to zmanjšalo napetost, ki je vladala dan po padcu? To nima zveze. Kot sem zapisal na Twitterju, mu gre vsa čast in zahvaljujem se mu, toda to ne spreminja ničesar glede tega, kaj si mislim in glede mojega vidika. Ni pa nobene vojne ali kakršnega koli slabega odnosa,"je nadaljeval.

"Tudi zdaj, s trezno glavo, še naprej mislim, da je Marc kriv, ker nisem mogel zaključiti dirke in kriv je, da zdaj tukaj ne morem biti stoodstoten. Menim, da je bil neodgovoren in nepreviden. On to ve in ljudje, ki so kdaj dirkali na stezi, vedo, da se tega v tistem ovinku, v katerem je zaviral in pod tem kotom, ne sme početi. Od zunaj se je zdelo, kot da sem odprl plin, a samo z ustavljanjem motocikla sem zdrsnil in nemogoče je bilo rešiti padec. Upam, da bodo v prihodnje drugi dirkači plačali čim manjšo ceno za takšne poteze."

Šele na motociklu bo začutil, če ga boli

Lorenzo je v okrevanje vložil veliko časa, vse se je vrtelo okoli ledu, da bi oteklina do nedeljske dirke za VN Tajske splahnela. Majorčan meni, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi se lahko ta konec tedna pomeril za točke svetovnega prvenstva.