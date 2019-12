Lorenzo se vrača: govori se o mamljivi ponudbi Yamahe

Lorenzo je z Yamaho osvojil tri od svojih petih naslovov svetovnega prvaka. Motorsport.com poroča, da ima ponudbo nekdanjih delodajalcev že na mizi. Pri japonskem moštvu sta trenutna testna dirkača domačina Kacujuki Nakasuga in Kohta Nozane. Ob Lorenzovi oznanitvi slovesa od karavane motoGP je tudi Valentino Rossi, dirkač tovarniške ekipe Monster Energy Yamaha, namignil na možnost novega sodelovanja. "Rade volje bi imel Lorenza kot testnega dirkača, saj je zelo hiter in bi nam lahko pomagal," je ob novembrski VN Valencie dejal Rossi. A takrat si nihče ni mogel niti misliti, da bi se lahko Majorčan vrnil pod Yamahin dežnik, od koder ga po koncu sezone 2016 pregnal (tudi) ne najboljši odnos z italijanskim zvezdnikom. V vlogi testnega dirkača bi seveda moral ponovno sodelovati z Rossijem, verjetno še bolj tesno in redno kot v sezonah, ki sta jih skupaj preživela pri japonski tovarni.

Jorge Lorenzoje po povratku s počitnic na Baliju oznanil, da se vrača v karavano svetovnega motociklističnega prvenstva. A tokrat ne bo dirkal, poroča uradna spletna stran tekmovanja motoGP.com, ki navaja njegov pogovor za avstrijsko ServusTV.

"Gotovo se bom vrnil v paddock. Kmalu bom nekaj oznanil. Sedemnajst let sem potoval in vedno sem bil nameščen v istih hotelih. Vedno sem se imel za veselo osebo. A če imaš priložnost živeti brez pritiska, potem to storiš precej lažje,"je dejal Lorenzo in zavrnil možnost, da bi se na dirkah za veliko nagrado ponovno povzpel na katerega od motociklov motoGP. Ostaja pa očitno zelo resna možnost, da bi postal testni dirkač Yamahe, ki mu je po poročanju spletne strani motorsport.compredstavila mamljivo ponudbo.

Rezerviral enosmerno vozovnico

Lorenzo po povratku z Balija zdaj uživa v švicarskem Luganu, ki je že lep čas njegov drugi dom. Razkril je tudi, da je imel rezervirano zgolj enosmerno vozovnico, a da se je moral vrniti zaradi določenih obveznosti.

"Počival sem na Baliju. Zdaj sem zares dobro. Sprva sem rezerviral enosmerno vozovnico, a sem se moral vrniti zaradi nekaterih obveznosti,"je še povedal Lorenzo, ki ga čaka uvrstitev v hram slavnih motoGP ‒ to se bo zgodilo naslednje leto ob dirki v Jerezu, kjer se bodo poklonili karieri petkratnega svetovnega prvaka, ki je v vseh treh razredih zbral 68 zmag.