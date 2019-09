Lorenzo: Slabo je, a vztrajam pri Hondi

Drugačen boj bije Lorenzo, ki tudi po poškodbi ne ujame pravega ritma in so "z aviona vidne" nove težave pri upravljanju Hondinega motocikla. Zdi se, da 20. mesto z VN Aragonije v Alcanizu pove dovolj o njegovi trenutni pripravljenosti in možnosti boja za visoka mesta. "Zaostanek 46 sekund v cilju za njegovim rojakom in ekipnim kolegom Marquzeom je astronomski, komaj verjeten. To Lorenzu prav gotovo ni v čast," piše Corierre Dello Sport, ki ponuja tudi izjavo šefa Hondine ekipe Alberta Puiga. "Priznati je treba, da Jorge ne doživlja lepih trenutkov na našem motociklu. Slaba izkušnja je za njim, na vsakem koraku mu skušamo pomagati in mu olajšati delo, toda stvari ne gredo v želeno smer. Kot kaže, bomo v prihodnosti morali narediti konkretne spremembe. Kaj in kako, še težko rečem."