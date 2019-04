Lorenzo sočustvuje z Vinalesom: Vem, zakaj ima težave

Veliko je Španec pričakoval predvsem od dirke v Austinu, katero pa se ji pokvaril s prehitrim startom zaradi katerega je nato moral odslužiti kazen vožnje skozi bokse. Na koncu je vseeno osvojil 11. mesto in res potrdil, da je bil hiter. V bran je rojaku stopil še en dirkač, ki je letošnjo sezono začel zelo porazno, in sicer Jorge Lorenzo . Petkratni svetovni prvak je na uvodnih treh dirkah osvojil vsega sedem točk, a vseeno ostaja optimističen pred evropskim delom sezone in dejal je celo, da veliko pričakuje tudi od Mavericka Vinalesa, katerega razume, zakaj ima trenutno težave.

Čeprav je Maverick Vinales začel uvodno dirko v Katarju s prvega in dirko v Argentini z drugega startnega mesta, pa je 14 točk in dvanajsto mesto v točkovanju svetovnega prvenstva občutno premalo glede na visoka pričakovanja španskega dirkača pred začetkom sezone. Yamahin motocikel je v letošnji sezoni bistveno konkurenčnejši, to nenazadnje dokazuje zimzeleni Valentino Rossi , ki je z dvema drugima in enim četrtim mestom, celo drugi v točkovanju svetovnega prvenstva. Pri Vinalesu se zdi, da je težava bolj psihološke narave, čeprav sam ves čas zatrjuje, da je dovolj hiter, da bi se lahko boril za najvišja mesta na vsaki dirki.

"Maverick ima skoraj na vsaki dirki enake težave na začetku. On je dirkač, ki se kot jaz, najraje vozi sam na prvem mestu. In njemu starti res delajo težave. Ni važno, ali začenja v prvi vrsti, ali bolj zadaj, vselej izgubi nekaj mesta zaradi slabih startov. S takšnimi težavami sem se ukvarjal tudi jaz na začetku svoje kariere v motoGP. Veliko dirk sem začel s prve vrste in takoj izgubil mesta in nato se je težko vrniti v tisti pravi ritem," je uvodoma dejal Lorenzo, ki bo na naslednji dirki, ki bo na sporedu na njemu ljubem dirkališču v Jerezu, poskušal končno upravičiti sedež na hondinem motociklu.

"Najin slog vožnje je takšen, da uporabljava povsem drugačne linije kot ostali dirkači in če si v gneči in se voziš za drugimi dirkači, je to težko izpeljati do popolnosti. Ko se enkrat znajdeš za drugim dirkačem, moraš hitreje zavirati in s tem izgubljaš čas. In to se dogaja Mavericku. On je dirkač, ki res rad vozi sam v ospredju, takrat je nepremagljiv,"je še dodal Lorenzo, ki je veliko svojih zmag med elito dosegel na prav takšen način, ko se je dobesedno 'odpeljal' konkurenci in osvojil 'lahko' zmago.

"Dirka v Austinu je bila zame zelo dobra, če odštejemo napako na startu dirke. Takoj sem vedel, da sem bil prehiter in nato sem že med prvim krogom izgubil motivacijo, da bi sploh še dirkal naprej. Na zadnjih dveh dirkah sta se nam pripetili dve težavi, a kljub temu sem optimističen, saj sem bil hiter. Sedaj moram zgolj poskrbeti, da do konca sezone ne delam več napak in bo na mestih, na katerih si zaslužim biti," pa je svoje po dirki v Austinu dodal Vinales, ki bo v Jerezu lovil prve stopničke v elitnem razredu. Na omenjenem dirkališču je namreč zadnji dve dirki končal na šestem mestu, daleč od boja za stopničke.