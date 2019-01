Lorenzo spet na operacijski mizi

Kot poročajo iz tabora Honde, bo le dan ali dva pred svečano predstavitvijo ekipe in motociklov za novo sezono Jorge Lorenzo vnovič na operacijski mizi. Španec se je poškodoval po padcu na treningu v Italiji, a čeprav sprva ni kazalo na hujšo tegobo, so iz Hondinega tabora vendarle sporočili, da bo potrebna operacija. "Jorge je že v bolnišnici v Veroni. Nemudoma ga bodo operirali in verjamemo, da bo hitro nazaj," med drugim piše v uradnem Hondinem sporočilu, kjer petkratnemu šampionu kraljevega razreda motoGP želijo čim prejšnjo vrnitev na steze. "Žal nam je, da Jorgeja ne bo na svečani predstavitvi ekipe za novo sezono, ki se bo zgodila v sredo v Madridu. Bo pa v mislih z nami, tako kot mi z njim," še pišejo pri Hondi ter še omenjajo, da rehabilitacija serijskega šampiona Marca Marqueza po operaciji rame poteka po načrtih in brez težav. "Kar se Jorgejeve poškodbe levega zapestja tiče, pa ugotavljamo, da je to še posledica njegovega padca v oktobru, ko je dirkal še za Ducati, po kateri na štirih naslednjih dirkah ni nastopil in je lahko dirkal šele na finalu v Valencii," se še spominjajo pri Hondi, kjer imajo trenutno zunaj pogona kar oba dirkača ...