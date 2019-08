Lorenzo trdo trenira in se bo 'vrnil močnejši kot kadarkoli'

"Letošnje poletje smo prebrali veliko neumnosti na to temo. Lahko 100 odstotno zatrdim, da bo nadaljeval. Ima pogodbo do konca let 2020 in spoštoval jo bo. To ni prvič, da je v težki situaciji in vrnil se bo močnejši kot kadarkoli. Ta negativna situacija bi morala biti priložnost, da se vrne še močnejši. Začel je s športnimi aktivnostmi, vadi v bazenu. Vrnil se je tudi na trening z utežmi. Še vedno ga boli, vendar se stanje izboljšuje iz dneva v dan," je španskim medijem dejal Albert Valera in zanikal možnosti, da bi zapustil Hondo pred iztekom pogodbe, ki se izteče prihodnje leto.